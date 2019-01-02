華盛頓可能成為第一個將人類遺體堆肥合法化的州

在美國，當人死亡後，遺體處理方法為埋葬或火化。 但是，華盛頓州很快就會成為第一個，允許以堆肥來處理人類遺體。這個法案時由華盛頓州民主黨議員傑米·佩德森（Jamie Pedersen）提出的，立法擴大對人類遺體處理方式的選擇。這個法案名為「重組」（recomposition bill），方法涉及將人類遺體放入有鹼性液體的密閉容器中，並將其分解成營養密集的土壤，即混合肥料。最後逝者家人可拿來當「肥料」使用，如用於植樹等。

這不僅可以降低殯葬成本，而且比化學品浸入地下，或因火化釋放出二氧化碳導致地球變暖更加環保。佩德森認為「重組」是一個環境和社會正義問題。「重組」特別有利於那些無法負擔葬禮或對火化感到不舒服的人。根據國家殯儀館協會的數據，2017年傳統的埋葬費用通常在超過7,000美元、火葬費用不到1000美元，但不包括服務或骨灰盒。而「重組」方式處理人類遺體，只需5千5百美元。

推動人類遺骸堆肥之一的卡特里娜·斯佩德（Katrina Spade），是一位來自西雅圖的設計師，於2013年開始專注於這一想法，同時在馬薩諸塞州阿默斯特大學（University of Massachusetts Amherst）攻讀建築碩士學位。她希望能建立一種與逝者保持關係的方式。斯派德從2013年開始涉足這項研究，她表示自己的靈感來自人類使用家畜屍體堆肥，既可以有效避免疾病傳播，也可以改善土壤令農田肥沃。她與西卡羅來納大學和華盛頓州立大學的研究人員合作，將未經處理的人類遺骸包​​裹在一個5英尺×10英尺的圓柱形容器中，該容器帶有一層有機材料，如木屑，苜蓿和稻草。然後定期注入氧氣加速微生物分解。在大約一個月，剩餘物被減少到一立方碼後，就可以成為用於栽種的混合肥料。

在華盛頓州可持續和有機農業副教授Lynne Carpenter-Boggs的帶領下，為期五個月的計劃，由六個捐贈遺體在一個精心控制的環境中進行了「重組」，旨在消除對傳播病原體的擔憂。



但華盛頓州天主教教會的代表詹姆斯·萊格瑞斯（James LeGrys）對這個法案表示異議，他表示自己對這「重組」的原理並不了解，而且天主教教義要求尊重遺體。他認為「重組」過程中任何形式的人為破壞或剝離部分遺體都會與教義產生衝突。如果該提案獲得通過成為華州法律，將於2020年5月1日生效。華盛頓州民主黨籍州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）目前對該提案未發表任何置評。