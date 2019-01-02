



2019年是己亥（豬）年，五行屬土。中國黃歷以立春確定生肖，立春後就是迎豬送狗的時候。豬在十二生肖中排最後，與十二地支配屬亥，因此一天十二小時的晚上九點至十二點稱為「豬時」，易卦為「豬為材」。相傳玉皇大帝想選出十二生肖作為代表，凡是贏出賽跑的動物就能夠榜上有名。而豬自知行動緩慢，便半夜起床去排隊。由於路途遙遠，障礙也多，豬拼死拼活才爬到南天門，可惜時辰已過。但豬苦苦央求，其他六畜也為之求情，最後終於感動了天神，把豬放進南天門，當上了最後一名生肖。普遍來說，豬年的人被視為真摯、誠實、精力旺盛和凡事熱心等。而其他生肖將會在本年遇到什麼機遇挑戰？以下為你整理了十二生肖的運程。





豬



生肖屬豬的人正好恰逢本命年，俗話說本命年都會犯太歲和小人，所以屬豬的朋友在今年的整體運勢上面是不容樂觀的，不過不用太過於擔心，因為在主宮內依然會有吉星的存在，來消除一些由於本命年帶來的負面影響。屬豬的朋友今年在事業運勢上面遇到一個新的起色，來完全消除之前不順利的事情所帶來的陰暗影響，有些時候，財富並不會是像彩票那樣明明晃晃的砸下來，而是在一定的機遇到來的時候，隨手送到你的手裡，這就意味著，屬豬的朋友今年不僅能夠克服矮子本命年的影響還能夠以此為助力，取得成功。

羊

屬羊的朋友聰明有頭腦，不喜歡搬弄是非，常受到別人的歡迎，生肖羊在2019年裡有【三合貴人】照耀生肖羊，特別是關於交際為生的人會有一定的發展空間，在事業上能夠集中精神，投入工作，【天宮】吉星相助，屬羊人在生意上會邁入新台階，他們在偏財方面能夠帶來意外收獲，財運方面，生肖羊得到貴人支持，左右逢源，1979年的屬羊人交福星貴人，財源廣進。





虎



屬虎的朋友在2019年裡運勢如魚得水，聚財能力最強，人際關係變得很好，對於1974年的屬虎人來說先苦後甜，金庫滿溢。2019年，屬虎人又是合太歲的一年，有【貴神】吉星照耀，即使遇到麻煩的事情也能迎刃而解，另外事業上付出很多努力後一定會有大的突破，如果適當發展副業，一定可以橫財在手，財庫豐盈。





兔



屬兔的人，2019年財運興旺，偏財方面運勢更是極強，走吉星之運，會有很多女性貴人出來相助，生肖兔整體運勢有如神助攻，他們在事業，愛情，生活方面都會有貴人出來幫忙，所有困難都可以迎刃而解，是大展宏圖，財源興隆的一年，因此要抓住機會。





狗



屬狗的人整體運勢不錯，在主宮內有【天喜】和【玉陽】這兩顆吉星的存在，能夠讓屬狗的人在生活中遇到坎坷困難的時候出現貴人相助，不過還是不要太過於依賴別人的相助，這只是一種助力，自己的努力和認真才會是到達成功彼岸最堅實的基礎。此外【天喜】還主感情運，所以這就意味著屬狗的人在今年的感情上面會達成所願，這對於單身的朋友來講是一個非常特殊的機會，在身邊會有很好很合適條件的異性，那就要果斷的出擊，初步的交流也會是一個很好的開始。



鼠



生肖屬鼠今年運勢平平，在主宮內只有一顆吉星照拂，【月德】雖然為一顆普通的貴人星，但是在2019年裡還是可以為屬鼠的人擋去一些災禍，掃出一些障礙，在事業上面，【月德】星會有稍微大的貢獻，屬鼠的朋友今年在公司的日常工作中會遇到身邊潛在的小人在暗處下絆子，有些時候稍不留神就會陷入到別人設計好的陷阱中去，雖然不會較大情況的出現，不過就算是影響了自己的好心情也是不值得的，所以在這個時候【月德】星就會展現出自己的能力，幫助屬鼠的朋友在今年躲避一些別人設下的陷阱，也避免一些誤會的產生。





龍



生肖屬龍進入豬年的整體運勢走勢較為平淡，不會有較為突出的表現，屬龍的人在今年應守著自己現有的資源與工作，不適宜拓展新的事業，在自己本職工作上面也要多加註意，要小心謹慎，認真的完成手上的任務，稍有失誤就會造成一定的損失，雖然對公司而言並不有何大的影響，但是在部門主管的印象裡就會大打折扣，所以今年屬龍的朋友要安安穩穩的做好自己本職工作的分內事，不要三心二意的去思考其他的事情。





馬



生肖屬馬的人今年會遇到很多新的機會，無論是在學業、事業還是感情方面，都會迎來屬於自己的施展的舞台。今年屬馬的人在主宮內迎來【太陽】、【攀鞍】、【歲合】三大吉星，給屬馬的人在事業和學習運上帶來進步，在遇到挫折和困難的時候，【太陽】星就會綻放它的力量來讓處於低落情緒的朋友重新找到繼續奮鬥拼搏下去的希望，而【攀鞍】星則會幫助屬馬的朋友在工作中找到真正屬於自己的定位，不論是在哪個行業，努力拼搏的朋友都會在今年得到照顧，在工作中取得不錯的成績，越來越得心應手。





猴



生肖屬猴的人整體運勢不錯，不過在主宮內有【孤辰】和【喪門】兩顆凶星的存在，會給屬猴的人在人際交往上帶來一些牽絆，交友不順利會讓人產生悲觀的情緒，長時間的害怕與人交流會導致人愈發的孤僻，很容易患有抑鬱症，這樣的情況要及時的製止，而【孤辰】星又恰巧會使人困在自己的悲觀情緒中無法自拔，這樣的雙重壓力更容易使人精神崩潰。





牛



肖屬牛今年運勢走向很強盛，因為在屬牛的人的本宮中有【正印】和【天乙】兩大吉星的照顧，只要不貪心，不去強求，就會很平穩幸福的度過2019年。 屬牛的朋友在2019年的事業運有貴人相助而得到很好的晉升空間，不過這也得益於屬牛的朋友在平日里的認真負責，每一項任務都會很好的完成，對於自己的本職工作都認真負責，這樣的態度正是公司所需要的，所以要保持好這樣的良好習慣，從一而終才會是你最終成功的基石。





蛇



生肖屬蛇進入豬年的整體運勢走勢較為坎坷。屬蛇的人在今年的健康運勢上在走下坡路，要多加註意預防各種疾病的發生，尤其是在平日里不住一個人飲食習慣的朋友，在今年要更加小心這些健康問題的出現​​，例如喜愛使用大魚大肉的朋友，多加註意會有心腦血管類疾病的發生，尤其是老年人朋友，這樣的疾病往往會被忽略，從而造成很嚴重的後果。年輕人朋友因為長時間的熬夜，不規律的作息，也會帶來亞健康狀態，許多屬蛇的朋友今年會感到力不從心，經常敢打疲憊，這樣過度的透支健康會造成神經衰弱以及各項器官功能慢慢衰退的情況。





雞



生肖屬雞的人整體運勢走勢旺盛，屬雞的人今年在感情運和事業運上都會有很好的收穫，就像俗話說的，愛情事業雙豐收。今年屬雞的人在感情運勢方面是有很大進步空間的，這對於還處在單身條件下的屬雞的朋友而言是一個很好的機會，如果身邊正好有符合心意的對象，今年正好可以放心大膽的去展開追求，展示你的個人魅力，你的細心，浪漫是給對方最好的愛的攻擊，所以不要害怕也不要過於羞澀，勇敢地表達自己心中的愛意並不是一件難事，對於已婚的朋友來講，今年在與家人相處中要注意亞於上的措辭，偶爾不適當的詞彙可能會對家人造成傷害。





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