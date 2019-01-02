豬肉按各部位有不同的名稱，如:里肌、後腿、梅花、五花、松阪豬、嘴邊肉等，除了伊斯蘭教與猶太教徒不食用外，是全世界最普遍的肉品之一；豬肉的料理方式相當多樣化，也是腌製、罐頭肉類的主要來源之一。豬肉含有豐富的蛋白質及脂肪、碳水化合物、鈣、磷、鐵等成分，具有補虛強身，滋潤皮膚的作用。

洋蔥煎肉餅





【材 料】

豬絞肉 300公克

洋蔥末 100公克

蔥花 15公克

薑末 10公克



【調 味 料】

鹽 1/2茶匙

細砂糖 1大匙

黑胡椒粉 1/6茶匙

米酒 1大匙

太白粉 1大匙







【做 法】

1.豬絞肉放入鋼盆中，加入鹽攪拌至有黏性。

2.加入洋蔥末、蔥花及薑末拌勻，再加入細糖、黑胡椒、米酒及太白粉攪拌至勻。

3.拌好的豬絞肉分成8份，並整形成圓餅形。

4.平底鍋中倒入2大匙沙拉油，將肉餅排入鍋中，蓋上鍋蓋，以小火至兩面微焦香。

5.煎熟後取出裝盤，沾番茄醬食用即可。

肉燥飯





【材 料】

豬皮 200公克

紅蔥頭 50公克

豬油 5大匙

胛心絞肉 600公克

高湯 1000㏄



【調 味 料】

醬油 100㏄

冰糖 1大匙

米酒 2大匙





【做 法】

1.豬皮洗淨、切大片，放入沸水中汆燙約5分鐘，再撈出沖冷水，備用。

2.紅蔥頭洗淨、切除頭尾後，切末備用。

3.熱鍋，加入豬油，再放入紅蔥末爆香，用小火炒至呈金黃色微焦後，取出20公克的紅蔥酥備用，其餘加入絞碎的胛心肉拌炒，炒至肉色變白水分減少，再加入所有調味料炒香後熄火。

4.取一砂鍋，倒入材料，再加入高湯煮滾，煮滾後加入豬皮，轉小火並蓋上鍋蓋，續煮約1小時後再加入先前取出的20公克紅蔥酥，煮約10分鐘即可。





螞蟻上樹

【材 料】

粉絲 2綑

豬絞肉 200公克

蔥末 1小匙

薑末 1小匙

蒜末 1小匙

蔥花 1大匙



【調 味 料】

辣豆瓣醬 1大匙

香油 少許

醬油膏 1小匙

醋 1小匙

糖 1小匙

水 2大匙

酒 1大匙

太白粉水 1大匙







【做 法】

1.粉絲泡水至軟備用。

2.熱鍋，加少許油，以大火爆香蔥末、薑末、蒜片，加入豬絞肉及辣豆瓣醬炒香。

3.入所有調味料煮至沸騰，再加入粉絲拌炒均勻。

4.起鍋前加入少許香油及蔥花即可。

台式炸排骨

【材 料】

豬肉排 2片

蒜泥 15公克

蒜仁 40公克

炸粉：

地瓜粉 30公克





【調 味 料】

醬油 1茶匙

五香粉 1/4茶匙

料酒 1茶匙

水 1大匙

蛋白 1/2個





【做 法】

1.豬肉排用刀背或肉槌拍鬆後，加入所有調味料拌勻醃漬30分鐘。

2.加入地瓜粉，與豬肉排拌勻成稠狀，備用。

3.熱油鍋，待油溫燒熱至約180℃時，放入豬肉排以中火炸約5分鐘至表皮成金黃時，撈出瀝乾油即可。

港式叉燒



【材 料】

豬梅花肉 900公



【醃 料】

紅蔥頭末 30公克

鹽 25公克

糖 250公克

香油 20公克

淡色醬油 150公克

酒 20公克

芝麻醬 10公克

蠔油 10公克

甜麵醬 25公克



【刷料】

麥芽糖 350公克

冷開水 100公克



【做 法】

1.所有刷料以小火煮勻備用。

2.將梅花肉切成每塊5公分寬的長條狀，與所有醃料拌勻，冷藏2小時至入味備用。

3.將烤箱預熱到220℃至250℃，再將作法2的梅花肉放入烤箱，烤至兩面皆熟取出，將刷料均勻刷在梅花肉上，放回烤箱內續烤3至5分鐘，即可取出掛起，待涼切片食用。



清燉豬腳

【材 料】

豬腳 900公克

薑片 15公克

蔥段 15公克

花椒粒 1公克

白胡椒粒 1公克

蔥末 適量

薑絲 適量

水 1500㏄

沾醬：

醬油 3大匙

糖 1/2小匙

開水 1大匙

辣椒末 適量

蒜末 適量

蔥末 適量





【調 味 料】

米酒 30㏄

鹽 少許



【做 法】

1.把豬腳去毛後洗淨，放入滾水中汆燙約5分鐘，撈出泡冰水至涼，備用。

2.取一砂鍋，把豬腳、水、米酒、薑片、蔥段、花椒粒、白胡椒粒放入一起煮至滾沸，轉小火煮約1小時又10分鐘，關火後燜約10分鐘。

3.將豬腳取出，去骨、切小塊，放入已加入少許鹽與湯汁的碗中，最後放上蔥末與薑絲即可。

4.把沾醬材料全部混合均勻，豬腳肉可搭配食用。



（資料來源網絡）

