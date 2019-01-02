豬肉按各部位有不同的名稱，如:里肌、後腿、梅花、五花、松阪豬、嘴邊肉等，除了伊斯蘭教與猶太教徒不食用外，是全世界最普遍的肉品之一；豬肉的料理方式相當多樣化，也是腌製、罐頭肉類的主要來源之一。豬肉含有豐富的蛋白質及脂肪、碳水化合物、鈣、磷、鐵等成分，具有補虛強身，滋潤皮膚的作用。
洋蔥煎肉餅
【材 料】
豬絞肉 300公克
洋蔥末 100公克
蔥花 15公克
薑末 10公克
【調 味 料】
鹽 1/2茶匙
細砂糖 1大匙
黑胡椒粉 1/6茶匙
米酒 1大匙
太白粉 1大匙
【做 法】
1.豬絞肉放入鋼盆中，加入鹽攪拌至有黏性。
2.加入洋蔥末、蔥花及薑末拌勻，再加入細糖、黑胡椒、米酒及太白粉攪拌至勻。
3.拌好的豬絞肉分成8份，並整形成圓餅形。
4.平底鍋中倒入2大匙沙拉油，將肉餅排入鍋中，蓋上鍋蓋，以小火至兩面微焦香。
5.煎熟後取出裝盤，沾番茄醬食用即可。
肉燥飯
【材 料】
豬皮 200公克
紅蔥頭 50公克
豬油 5大匙
胛心絞肉 600公克
高湯 1000㏄
【調 味 料】
醬油 100㏄
冰糖 1大匙
米酒 2大匙
【做 法】
1.豬皮洗淨、切大片，放入沸水中汆燙約5分鐘，再撈出沖冷水，備用。
2.紅蔥頭洗淨、切除頭尾後，切末備用。
3.熱鍋，加入豬油，再放入紅蔥末爆香，用小火炒至呈金黃色微焦後，取出20公克的紅蔥酥備用，其餘加入絞碎的胛心肉拌炒，炒至肉色變白水分減少，再加入所有調味料炒香後熄火。
4.取一砂鍋，倒入材料，再加入高湯煮滾，煮滾後加入豬皮，轉小火並蓋上鍋蓋，續煮約1小時後再加入先前取出的20公克紅蔥酥，煮約10分鐘即可。
螞蟻上樹
【材 料】
粉絲 2綑
豬絞肉 200公克
蔥末 1小匙
薑末 1小匙
蒜末 1小匙
蔥花 1大匙
【調 味 料】
辣豆瓣醬 1大匙
香油 少許
醬油膏 1小匙
醋 1小匙
糖 1小匙
水 2大匙
酒 1大匙
太白粉水 1大匙
【做 法】
1.粉絲泡水至軟備用。
2.熱鍋，加少許油，以大火爆香蔥末、薑末、蒜片，加入豬絞肉及辣豆瓣醬炒香。
3.入所有調味料煮至沸騰，再加入粉絲拌炒均勻。
4.起鍋前加入少許香油及蔥花即可。
台式炸排骨
【材 料】
豬肉排 2片
蒜泥 15公克
蒜仁 40公克
炸粉：
地瓜粉 30公克
【調 味 料】
醬油 1茶匙
五香粉 1/4茶匙
料酒 1茶匙
水 1大匙
蛋白 1/2個
【做 法】
1.豬肉排用刀背或肉槌拍鬆後，加入所有調味料拌勻醃漬30分鐘。
2.加入地瓜粉，與豬肉排拌勻成稠狀，備用。
3.熱油鍋，待油溫燒熱至約180℃時，放入豬肉排以中火炸約5分鐘至表皮成金黃時，撈出瀝乾油即可。
港式叉燒
【材 料】
豬梅花肉 900公
【醃 料】
紅蔥頭末 30公克
鹽 25公克
糖 250公克
香油 20公克
淡色醬油 150公克
酒 20公克
芝麻醬 10公克
蠔油 10公克
甜麵醬 25公克
【刷料】
麥芽糖 350公克
冷開水 100公克
【做 法】
1.所有刷料以小火煮勻備用。
2.將梅花肉切成每塊5公分寬的長條狀，與所有醃料拌勻，冷藏2小時至入味備用。
3.將烤箱預熱到220℃至250℃，再將作法2的梅花肉放入烤箱，烤至兩面皆熟取出，將刷料均勻刷在梅花肉上，放回烤箱內續烤3至5分鐘，即可取出掛起，待涼切片食用。
清燉豬腳
【材 料】
豬腳 900公克
薑片 15公克
蔥段 15公克
花椒粒 1公克
白胡椒粒 1公克
蔥末 適量
薑絲 適量
水 1500㏄
沾醬：
醬油 3大匙
糖 1/2小匙
開水 1大匙
辣椒末 適量
蒜末 適量
蔥末 適量
【調 味 料】
米酒 30㏄
鹽 少許
【做 法】
1.把豬腳去毛後洗淨，放入滾水中汆燙約5分鐘，撈出泡冰水至涼，備用。
2.取一砂鍋，把豬腳、水、米酒、薑片、蔥段、花椒粒、白胡椒粒放入一起煮至滾沸，轉小火煮約1小時又10分鐘，關火後燜約10分鐘。
3.將豬腳取出，去骨、切小塊，放入已加入少許鹽與湯汁的碗中，最後放上蔥末與薑絲即可。
4.把沾醬材料全部混合均勻，豬腳肉可搭配食用。
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