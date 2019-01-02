FCC將調查多州911報案系統斷訊

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世紀電信公司（CenturyLink）於12月27日東部時間上午8時18分開始斷訊，到28日晚間為止仍然無法完全修補問題，導致911報案系統受阻。在第一次報告停電後超過24小時的星期五下午，CenturyLink表推文說，已經找出導致這次斷訊問題的「系統因素」，估計可以在4小時內恢復服務。但到了28日，則表示陸續又發現更多問題，因此尚未能夠完全恢復服務。並發布了一條引發嘲笑的推文，CenturyLink建議客戶如果不能打電話給911則開車去附近的消防站求救。美聯社報導，華盛頓州、密蘇裡州、愛達荷州以及亞利桑納州部份地區的911報案系統，都因CenturyLink斷訊而大受影響。

對此，聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席裴伊(Ajit Pai) 於28日，在新聞發布會上表示，已經下令公共安全暨國土安全局（Public Safety and Homeland Security Bureau）調查這次斷訊的起因以及影響情度。裴伊指出，當緊急情況發生時，美國大眾能夠使用911報案系來求救是至關重要的，因此世紀電信服務中斷是完全無法接受的，其問題發生的範圍廣大和持續時間尤其令人不安。CenturyLink回應指，其公司正與FCC以及國會議員接洽中，對於任何調查行動都會全力配合。FCC表示，在2017年3月和5月兩次全國性停電中罰款了AT＆T 525萬美元，其911報案系統斷訊總共持續了大約6個小時。除了911服務停斷外，CenturyLink還導致至少兩個州（新墨西哥州和蒙大拿州）的Verizon網絡服務中斷。 蒙大拿州和愛達荷州的一些自動取款機也無法運作，而在科羅拉多州格里利的北科羅拉多醫療中心，醫生和護士有一段時間無法獲取患者記錄。

