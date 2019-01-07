佛寶寺 1月27日 舉行慈悲三昧水懺法會

新年新氣象，除舊迎吉祥。中台山美國西雅圖分院佛寶寺本著淨化人心，安定社會的宗旨，將於國曆1月27日（星期日），舉辦「慈悲三昧水懺法會」，期許藉此殊勝因緣禮佛拜懺，滌濾心垢，照亮自性光明，通達十方法界，圓明無有障礙。

三昧水懺的起源，是唐朝的悟達國師，遇迦諾迦尊者，教他以三昧水洗滌人面瘡而消除累世冤業的懺法。悟達國師蒙受聖人的救護，洗除多生的宿冤，因此寫成懺本，早晚恭敬禮誦，以報答大聖的恩德，並命名為《慈悲三昧水懺》。

「懺悔」是修行很重要的法門，懺則發露，懺除宿業，悔則悔過，不造新罪，若能如法懺悔者，就能消災免難、遇難呈祥，內心清淨安樂，達到懺悔的真正用意與目的。

法會中將恭誦《慈悲三昧水懺》，恭請主法法師開示，並有佛前大供、消災、超薦等儀式。祈願以此功德回向國泰民安，風調雨順，佛法長興，正法久住，法界眾生同證菩提。敬請來電或email報名參加。

佛寶寺現址在岸線市17418 8th Ave NE, Shoreline, WA 98155。位於8街及175街路口。開車走 I-5公路，#176號出口，往東三條街。公車Metro routes 347、348 (站牌在佛寶寺停車場旁)。每日開放。歡迎參訪。

中台山佛寶寺 Buddha Jewel Monastery

法會時間：3/11 星期日 早上 9:20 am 至中午 12:00 pm

新地址: 17418 8th Ave NE, Shoreline, WA 98155

電話: 206-721-9921

網址： https://buddhajewel.org

電郵： buddhajewel@ctzen.org