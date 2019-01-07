全國政協舉行新年茶話會 習近平發表重要講話

12月29日，全國政協在北京舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正、王岐山出席茶話會並觀看演出。新華社記者 黃敬文 攝

中國人民政治協商會議全國委員會12月29日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正、王岐山等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表歡聚一堂，喜迎2019年元旦。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話。他強調，2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會關鍵之年。我們要崇尚學習、加強學習，崇尚創新、勇於創新，崇尚團結、增進團結，既搶抓發展機遇，又妥善應對挑戰，鼓舞全黨全國各族人民勇往直前、再創輝煌。

習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士、各人民團體，向全國廣大工人、農民、知識份子、幹部和各界人士，向人民解放軍指戰員、武警官兵、公安幹警和消防救援隊伍指戰員，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、臺灣同胞和海外僑胞，向關心和支援中國改革開放和現代化建設的各國朋友，致以節日的問候和誠摯的祝福。

習近平強調，2018年，是貫徹落實中共十九大精神開局之年，也是黨和國家事業發展極不平凡的一年。中共中央團結帶領全國各族人民，按照中共十九大作出的戰略部署，推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設以及國防和軍隊建設、港澳工作和對台工作、外事工作取得重大進展，人民群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強。中國共產黨堅持嚴字當頭、全面從嚴、一嚴到底，鞏固反腐敗鬥爭壓倒性勝利，繼續淨化黨內政治生態。

習近平指出，2018年是改革開放40周年，我們隆重舉行了慶祝活動。對改革開放最好的慶祝就是堅定不移深化改革、擴大開放，今年中央全面深化改革委員會部署的78個重點改革任務和其他80個改革任務基本完成，中央和國家機關有關部門還完成171個改革任務，各方面共出臺329個改革方案。黨的十八屆三中全會以來，我們已經推出了1932個改革方案。我們用行動宣示了在新時代將改革開放進行到底的堅定決心。

習近平強調，在新的一年裡，我們要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共十九大精神，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，貫徹鞏固、增強、提升、暢通的方針，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續打好三大攻堅戰，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，保持經濟持續健康發展。我們要支持香港、澳門融入國家發展大局，維護香港、澳門長期繁榮穩定。我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。我們要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面。

習近平指出，2018年，人民政協堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導，圍繞團結和民主兩大主題，聚焦黨和國家中心任務，發揮專門協商機構作用，在建言資政和凝聚共識上雙向發力，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。

習近平強調，人心是最大的政治，共識是奮進的動力。2019年，人民政協將迎來70周年華誕，要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，加強各黨派團體、各族各界人士大團結大聯合，擔負起把中共中央對人民政協工作的要求落實下去、把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來的政治責任，以優異成績迎接新中國成立70周年。

茶話會由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持。他指出，習近平總書記發表的重要講話，回顧總結了2018年中共中央團結帶領全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義事業取得的新成就，對做好2019年黨和國家工作提出了明確要求，對政協工作也提出了殷切希望。我們一定要認真學習領會，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，同心同德、群策群力，努力做好新時代人民政協各項工作，以建言資政和凝聚共識的積極成果迎接新中國成立70周年。

致公黨中央主席萬鋼代表各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士講話，表示將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，不忘合作初心，繼續攜手前進，共同譜寫中華民族偉大復興的壯麗篇章。

茶話會上，習近平等來到各界人士中間，同大家親切握手，互致問候。部分全國政協委員和文藝工作者表演了精彩的節目。最後，全場起立高唱《團結就是力量》，會場內洋溢著歡樂祥和的節日氣氛。

在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院部分領導同志，全國政協領導同志和曾任全國政協副主席的在京老同志出席茶話會。