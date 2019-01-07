加華作協訪問團星馬泰香港歸來 文學交流收穫豐富

加華作協訪問團部分成員在馬來西亞皇宮前合影。

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會今年11月底至12月上旬組團訪問星馬泰三國，進行文學交流與觀光旅遊，其中部分成員取道香港往東南亞，亦與香港作家學者進行座談交流。

「加華作協」星馬泰訪問團一行22人，由名譽會長貝鈞奇擔任榮譽團長，會長陳浩泉擔任團長，副團長青洋、任京生，特邀嘉賓卑詩省議會前副議長、省議員李燦明，古琴演奏家湯月明，團員曹小莉、陳華英、陳麗芬、韓牧、施淑儀、黎玉萍、廖中堅、黄冬冬、勞美玉、蘇阿冠、曹小平、李愛英、韓長福、馮玉。訪問團行程包括曼谷、芭堤雅、新加坡、馬六甲、吉隆坡，為期十天。

團長陳浩泉表示，此次出訪為世界華文文學的發展貢献了一己之力，很有意義。

交流座談主題：世華文學的新棋局

11月27月，香港作家聯會首先在銅鑼灣鳳城酒家為經港的十多位加華作協訪問團成員舉行交流座談會與晚宴。

陳浩泉在此次訪問行程的四場交流會中都就主題表達了看法。他表示，「世華文學的新棋局」這題目很大，但我們可以從自身當地文學的角度來觀照、探視世華文學的現狀與未來的發展。 「世華文學一盤棋」，作家與研究學者都宜有全球視野，去耕耘與探討這個「世界最大的文壇」。

他認為，作為「雙棲」甚或「三棲」的海外華文作家，「易位(移位)寫作」有三方面值得思考：視角、題材、心態。首先，時間與空間的距離使作家可更清晰理智地處理題材，提高創作立足點；其次，寫作題材可來自原居地，也可在移居地取材，加以融匯；最重要的是作家的心態，置身異國他鄉，有時「夢裡不知身是客」，有時卻「夢裡應知身是客」，主、客兩種心態必須變通融合，靈活運用。

會場發言熱烈 誦詩奏樂盡歡

12月2日，泰國華文作家協會在曼谷為加華作協訪問團舉辦座談交流會，夢莉會長、陳浩泉和司馬攻永遠名譽會長先後致詞。

「加華作協」訪問團於12月3日傍晚抵達新加坡，隨即由機場趕至會場，出席由新加坡文藝協會與新加坡作家協會合辦的座談交流會。新加坡文藝協會會長成君主持會議，新加坡作家協會會長林得楠介紹新華文學的現況，並由近十位其他文學團體負責人簡介各個團體或刊物的概況。湯月明彈奏了《梅花三弄》等三首名曲助興。

旅程圓滿成功 留下美好回憶

訪問團遊覧了馬六甲後，行程的最後一站是吉隆坡。 12月6日，各成員出席了馬來西亞華人文化協會基金會與馬來西亞華文作家協會合辦的交流座談會。座談會開始，馬華文化基金會會長戴小華、馬華作協會長曾沛與加華作協會長陳浩泉先後致詞，介紹兩地的文化、文學狀況，並就交流會的主題各抒己見。 加拿大華裔作家協會星馬泰訪問團的成員們都對此次外訪十分滿意，認為是一次歡樂、成功、收穫豐富且極有意義的旅程。