湖北省因地處洞庭湖以北而得名。但自秦漢以降，湖北行政區域的建置變化極其複雜，期間從未形成過大致類似今天的格局，因此不像其他省份那樣歷史悠久。

湖北名稱最早出現在什麼時間呢？據欽定《大清一統志》載：宋建隆三年（962）平高季興，（開寶）八年滅南唐，置湖北及荊西路，元豐中改荊湖北路。①按上述說法，湖北名稱最早出現在北宋開寶八年（975）。

在現存的史志中，都說從宋代開始設立荊湖北路（簡稱湖北路），是宋初全國十五路之一。②例如，《元豐九域志》載：荊湖路，咸平二年（999）分南北路。康熙《湖廣通志》載：（湖廣）太平興國分江南、淮南，咸平時分荊湖南北路，北治江陵，南治潭州。由此可見，湖北名稱在北宋咸平二年被官方正式確認。

府以上的行政機構，在元朝時叫「行中書省」，這個名稱還可以上溯到魏晉時期的「尚書省」和「中書省」。湖北省在元代時隸屬湖廣行省。明朝在洪武九年（1376）以前沿襲元朝的行省制度，洪武九年廢行省，創立十二個「承宣佈政使司」。湖北在明代仍屬湖廣布政司。

湖北正式成為省名是在清朝，那麼具體最早是什麼時候呢？按「湖北方志網」等一些現在通行的說法是：清康熙三年（1664），分設湖廣左右布政使，六年（1667）左司改為湖北省，是為湖北建省之始，省名沿用至今。以上說法主要依據《清史稿》：明年（康熙三年），湖廣分省……六年……湖廣左布政使為湖北布政使，右布政使為湖南布政使。③另據康熙《湖廣通志》：康熙三年，湖南北分設布政使，北仍治武昌，轄八府；南治長沙，轄七府二州。《大清一統志》亦載：本朝康熙三年，分置湖北省。

前述結論眾口一詞，似乎確鑿無疑；但若綜合其他清代史料看，上述記載仍有值得商榷之處。在清代文獻中，在康熙六年之後的許多場合，湖北仍稱湖廣。例如，《清實錄》清聖祖實錄載：康熙七年，正月戊申（日），升湖廣巡撫劉兆麟為四川總督；康熙九年，六月壬庚（日），以原任湖廣右布政使劉楗為江西布政使司布政使；等等。《清實錄》的記載，直到康熙十五年（1676）才有：七月丙戌（日），升江南安徽按察使丁思孔為湖北布政使司布政使；到康熙二十六年（1687）始記載有：大學士等奏……酌裁總督員缺，唯設江南江北一總督……湖南湖北一總督……。④可見，直到此時湖北才正式成為獨立的省級行政區。

綜上，筆者認為：湖北名稱的出現，最早大約是在北宋開寶八年（975），確鑿可信的時間在咸平二年（999）；而湖北直接以省名出現，最早約在清康熙三年至康熙二十六年（1664~1687）之間。

注①：出自《大清一統志》續編卷257，湖北省，建制沿革條。《一統志》在此處有兩個錯誤。一是，宋太祖趙匡胤在北宋統一戰爭中，平定荊南（南平國）的時間是建隆四年（963），而不是建隆三年；詳見《宋史》卷85，志第38，地理1，四京；元刊《宋史全文》卷1，宋太祖1，亦載。二是，荊湖路分為南北路的時間，最早在咸平二年，而不是元豐中期，這中間晚了八十年左右；具體見正文中所引用《九域志》和《湖北通志》。

此處另有三點需加說明。一是，荊湖北路的「路」，在唐朝稱「道」，相當於秦漢時的「郡」，類似今天的省級行政區域。二是，北宋元豐全國二十三路之荊湖北路，當時下轄1府、11州、47縣，包括今天的湖北、湖南各一部分地區。三是，《一統志》此處的記載來源於什麼史料，不明待考。

②據《宋史》卷85，志第38，地理1：至道三年（997），分天下為十五路，天聖析為十八路，元豐又析為二十三，曰京東東、西，曰河北東、西，曰永興、曰秦鳳，曰河東，曰淮南東、西，曰兩浙，曰江南東、西，曰荊湖南、北，曰成都、梓、利、夔，曰福建，曰廣南東、西。

③出自《清史稿》卷116，志91，職官3，外官。另：按清代官制，省級行政長官的大小順序一般為總督、巡撫、學政、布政使、按察使、道員。其具體設置和職權範圍在不同時期略有變化，筆者注。

④《清實錄》又名《大清歷朝實錄》，系清代歷朝的官修編年體史料彙編，凡4484卷。它的成書過程要比《清史稿》早很多，雖然後來有過篡改，但是在記錄清代早期行政區域建置和官職設置方面，《實錄》比《稿》更可信。