《鬼吹燈之雲南蟲谷》登陸北美!

由WELL GO USA北美獨家發行娛樂主流市場的《鬼吹燈》系列小說改編，著名導演非行執導的電影《雲南蟲谷》近日發布了北美電影版海報，並於1月4日北美正式上映。海報色調明暗相間，場景間過渡自然，恢弘大氣地展現出各種奇幻畫面，近乎完美地呈現出小說原著中充滿想像力的奇景，奇獸。在《尋龍訣》之後，《鬼吹燈》系列作品重磅回歸賀歲檔，《雲南蟲谷》也自然成為了2019年賀歲檔最值得期待的第一鉅獻。

電影《雲南蟲谷》改編自天下霸唱原著，由非行導演執導，蔡珩、顧璇、於恆、成泰燊、馬浴柯、陳雨鍶主演，電影講述了摸金小隊為破除詛咒，經歷重重艱難險阻，九死一生深入古滇國獻王陵墓尋找雮塵珠的故事。胡八一、王胖子、Shirley楊等人穿過遮龍山下古滇國秘密地下水道，不料遭遇千年痋術機關，成千上萬個奴隸製成的蟲俑像炸彈一樣倒懸在洞頂。深入叢林之中，更是不斷遭遇重重考驗，但唯有衝破障礙取得雮塵珠，才能破解眾人身上的詛咒……終於，在歷經層層凶險，眾人終於來到獻王墓入口，然而更大的挑戰也接踵而至…

此前曾取得16.82億票房的《尋龍訣》讓市場看到了這個超級系列的巨大商業價值，此後根據《鬼吹燈》系列小說改編的電視劇和網劇更是層出不窮。但不可置否的是，《鬼吹燈》系列的探險題材近年來被多次改編，其熱度始終未減。有《尋龍訣》等優秀作品珠玉在前，時隔三年再次將該系列搬上大銀幕，《雲南蟲谷》的視覺特效與原著還原度成為了眾多書迷影迷心中首位的考核標準 。

據悉，非行導演以忠於原著人物特點為重要選角標準，大膽啟用全新人陣容，同時也展現出其對劇情和視覺效果的絕對信心。非行此前執導的《全民目擊》曾獲得了業內外高度評價，將多角度敘事結構玩到了極致，此次搭檔天下霸唱由現實題材轉向奇幻探寶，《鬼吹燈》系列也由此氣象一新。在各路大片競爭激烈的賀歲檔，《雲南蟲谷》的強勢加入無疑成為了關注重點，《雲南蟲谷》用最逼真的特效賦予最富想像力的摸金奇觀，力圖為觀眾帶來一場超震撼的視覺體驗。

值得一提的是，從之前曝光的海報來看，海報將重點放在景緻和特效上，且採用全新面孔的主演。導演非行曾說：「這是我的一次自負，但對投資方是一次賭博。」可見電影背後製作團隊對劇情和視效的信心，以及投資方的魄力。並且，非行還表示研究《鬼吹燈》小說多年，會忠於原著，不負書迷的期待。這樣一部有著原著靈魂傾注的作品，再經由一位專心製作的導演精心雕琢，想必最終呈現的效果定是誠意滿滿。

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