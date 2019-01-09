亞裔演員冒起之年 吳珊卓閃耀2019年金球獎

文| Zita Lam

韓國裔加拿大籍女演員吳珊卓（Sandra Oh）是金球獎有史以來第一位亞裔司儀，她其後更憑電影《殺死伊芙》贏得最佳電視（劇情）女主角。

今年第 76 屆金球獎（Golden Globe Awards）對亞洲人來說可是意義非凡。由關凱文筆下的《瘋狂亞洲土豪》被拍成電影，再到飾演女主角的吳恬敏（Constance Wu）成為首名亞裔女演員被提名最佳女主角，這些時刻都印證了亞洲人在影視上和整個影業無分膚色的進步。近年在很多電視電影上，都能看到亞裔的面孔，只是他們不再飾演各種「既定的配角」，而是被給予一個平台去演譯自己的潛能。金球獎典禮另一亮點是《實習醫生》（Grey’s Anatomy）韓國裔加拿大籍女演員吳珊卓（Sandra Oh）是金球獎有史以來第一位亞裔司儀，她其後更憑電影《殺死伊芙》贏得最佳電視（劇情）女主角。她是四十年來首名亞裔女演員獲得此獎項，絕對值得所有亞洲人引以為傲。

《瘋狂亞洲土豪》失落最佳電影（音樂劇或喜劇）

《幸福綠皮書》成大贏家



《瘋狂亞洲土豪》



《幸福綠皮書》

除了亞裔演員的成功，《瘋狂亞洲土豪》也是本年度的話題之作，順理成章被提名為最佳電影（音樂劇或喜劇）。其他被提名電影包括由克里斯汀·貝爾（Christian Bale）主演的《為副不仁》、《真寵》和《愛·滿人間》，最後由細緻的種族故事

《幸福綠皮書》 獲得獎項。

雖然失落最佳電影（音樂劇或喜劇），《瘋狂亞洲土豪》的吳恬敏、《真寵》的奧利維亞‧科爾曼（Olivia Colman）和《愛·滿人間》的艾米莉‧布朗特（Emily Blunt）都被提名角逐最佳電影女主角（音樂劇或喜劇），最終由科爾曼憑安妮女王一角獲得獎項。而在《為副不仁》飾演小布希任內的美國副總統 理察·錢尼（Richard Cheney）的貝爾更成功贏得最佳電影男主角（音樂劇或喜劇）。在最佳電影（音樂劇或喜劇）《幸福綠皮書》飾演牙買加裔美國鋼琴家的馬赫夏拉·阿里（Mahershala Ali）更獲得最佳男配角，最後該電影更獲得最佳劇本，成為今年的大贏家。

傳奇歌手路不凡

Lady Gaga與Queen之爭



《波希米亞狂想曲》



《一個巨星的誕生》

關於傳奇歌手路的電影之爭莫過於描述皇后樂團和主唱佛萊迪·墨裘瑞（Freddie Mercury）的《波希米亞狂想曲》和由布萊德利·庫柏（Bradley Cooper）製片和執導及Lady Gaga主演的《一個巨星的誕生》。這兩部電影都被提名最佳電影（戲劇），最終由《波希米亞狂想曲》獲得；兩位男主角—飾演墨裘瑞的拉米‧馬利克（Rami Malek）和飾演傑克森·梅恩的庫柏—角逐最佳男主角（戲劇），終由馬利克獲得。雖然失落兩項獎項，但《一個巨星的誕生》亦憑其喧染人心的主題曲《Shallow》贏得最佳原創歌曲。

《羅馬》獲最佳外語 榮奪最佳導演

《羅馬》

在墨西哥取景的《羅馬》是導演阿方索·庫隆（Alfonso Cuarón）半自傳式作品，紀綠了他70年代初在墨西哥城的成長經歷，並講述了一個管家與中產階級家庭的生活。電影雖然未能贏得最佳劇本，但憑精湛的拍攝手法贏得最佳外語和最佳導演獎項。

最佳動畫 《蜘蛛人：新宇宙》

最佳電視劇（戲劇） 《冷戰諜夢》

最佳電視劇（音樂劇或喜劇）《科明斯基方法》

最佳連續短劇與電視電影《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》

最佳連續短劇與電視電影女主角

帕特里夏·阿奎特（Patricia Arquette）《逃離丹尼莫拉》

最佳連續短劇與電視電影男主角

達倫克里斯（Darren Criss）《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》

最佳連續短劇與電視電影女配角

帕特里夏‧克拉克森（Patricia Clarkson）《利器》

最佳連續短劇與電視電影男配角

班·維蕭（Ben Whishaw）《英國式醜聞風暴》

最佳電視劇男主角（戲劇）

理查德馬登（Richard Madden）《保鏢》

最佳電視劇女主角（音樂劇或喜劇）

雷切爾·布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）《漫才梅索太太》

最佳電視劇男主角（音樂劇或喜劇）

邁克爾‧道格拉斯（Michael Douglas）《科明斯基方法》