【熱播電影推介】

《國家破產之日》 Default



類型：劇情

導演：崔國熙

上映時間：11/ 28/2018

《國家破產之日》將鏡頭對準了1997年的亞洲金融風暴。講述國家破產前的一周時間內，想要阻止危機的人和追逐利益的人身上發生的故事。金慧秀在片中飾演最早預見破產並開始尋找對策的韓國銀行通貨政策小組組長韓詩賢，面對複雜的體系和權利關係，她面前的道路可謂困難重重；劉亞仁則飾演在危機中逐利的金融才子尹正學；法國影帝文森·卡索將飾演秘密入韓的IMF總裁。

【新劇推薦】

《悲慘世界》 Les Misérables

類型：劇情

頻道：BBC

首播時間：12/30/2018



在成功改編《戰爭與和平》（War & Peace）之後，BBC決定改編另一部經典文學作品《悲慘世界》（Les Miserables）。該劇同樣為六集迷你劇，著名編劇Andrew Davies負責創作劇本。該劇主要根據原著改編，是一部嚴肅作品，和2012年的音樂電影沒有關係。劇情重點描述Jean Valjean和Javert「層次複雜」的貓鼠關係。已證實該劇將在中國大陸通過官方管道播出。



【新專輯推薦】

《我還是成龍》 成龍



風格：流行

廠牌：環球唱片

發放日期：12/21/2018

成龍近日推出新專輯《我還是成龍》，提到每首歌獻給不同的人，包括父母、妻子林鳳嬌、兒子房祖名、成家班兄弟等，其中房祖名就占了三首歌。「當他出事第二天，我的朋友寫了一個歌詞叫『心痛』，寫我做一個父親的感受」，成龍更向陸媒透露，當時第一時間不敢拿出來發布，「我拿出來發布，你給人家的感覺是『你在幹什麼？在為兒子洗白嗎？』算了，不為他做任何事情，錄了也沒有發」。



成龍表示，那時對房祖名相當心痛，「我沒有打過一次電話，沒有去看過他，什麼都沒有，他根本不知道我怎麼想。」這首歌也是寫給房祖名，讓他知道「原來你那個時候沒有放棄我」。成龍也透露看到房祖名迄今有些懷憂喪志，失去以往對於音樂的熱愛，也是很難過，「我要對他說對不起，小時候我沒有好好陪伴你」自認是失職父親。