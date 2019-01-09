西雅圖公寓一成空出無人 導致租金下降

冬天本來就是房屋市場最淡的時候，但根據Apartment Insights / RealData每季度對房東進行一次調查的最新數據顯示，這個冬天的變化尤為明顯。特別是西雅圖幾乎任何地方，都在建造更多的新公寓。但超過一成公寓是空置的。在金縣和斯諾霍米什縣，公寓租金第四季比第三季度下降了1.1％，這是十年來第二個下降袖度最大的季度，僅落後於去年同期的2.9％。 也指出大部份房主會優惠政策來吸引租客，比如免首月租金等，這使實際支付的租金下降了1.4％（每月24美元）。這些激勵政策在新建公寓非常普遍，現在已經連一些舊公寓也為了填補空置單位也不得推出激勵優惠政策。一些物業經理甚至向那些出席的參觀樓房的人提供禮物。如First Hill某新建公寓推出「兩室單位送2500元亞馬遜禮品卡以及更多」、柯克蘭（Kirkland）某房屋「一周內搬住，即可免兩個月房租和獲1000元禮品卡」；杉曼密斯（Sammamish）某房子掛著「新降價，免一個月房租和兩個月停車費」等。

數據也顯示，房價愈昂貴的地區市場降溫愈快。在東區，上季度租金下跌2.5％，或接近50美元，而南金郡和斯諾霍米甚縣的租金基本保持不變。而一些地區更下跌至少3%，如：貝爾（Belltown）、南湖聯合區（South Lake Union）、費瑞蒙和沃靈福德（Fremont/Wallingford）、柯克蘭（Kirkland）、雷德蒙德（Redmond）, 杉曼密斯和伊薩誇（ Sammamish/Issaquah），及艾（Cleveland），奧克蘭（Oakland）和斯波坎（Spokane）。一年半以前，西雅圖還是被列入全美租金漲幅最快城市之一。雖然租金下降出了下調，但西雅圖和東區的租金仍然上漲約3％，僅略高於通貨膨脹率。

根據人口普查數據，西雅圖都會區是全國人口第15位。而2018年批准建造許可證的則是全國第四多，次於紐約、洛杉磯和達拉斯。西雅圖地區批准的許可證數量是芝加哥和波士頓地區的兩倍，舊金山地區高出25％。雖然這對於租客來說只是個好消息，但對於許多人來說，當地租金從2010年到2017年飆升約60％，仍然是無法承受。現時西雅圖的平均租金為1,924美元、東邊為1,954美元、斯諾霍米甚縣的租金為1,502美元，而南金郡的租金為1,448美元。在全區範圍內，即使最近有所下降，平均租金也從2010年的1,034美元飆升至現在的1,725美元。