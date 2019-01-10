市議會主席布魯斯·哈雷爾不競選連任

現任市議會議長布魯斯·哈雷爾於2007年首次當選，並於2017年短暫擔任市長。(AP Photo/Elaine Thompson)

（編譯Zita）現任市議會議長布魯斯·哈雷爾（Bruce Harrell）在週二表示將不會在今年西雅圖大型市議會選舉競選連任。哈雷爾於2007年首次當選，並於2017年短暫擔任市長。他將與議員羅布約翰遜（Rob Johnson）和莎莉·巴肖（Sally Bagshaw）一起離職市政廳，2019年市議會所有七個區議席現有空缺。

社區組織者塔米·莫拉萊斯（Tammy Morales）宣布將競選哈雷爾之席位，並宣傳已得美國眾議員普拉米拉·賈亞帕爾（Pramila Jayapal）的支持。 莫拉萊斯在2015年選舉中在第二區僅輸給哈雷爾不到400票，其中包括唐人街國際區和西雅圖東南區。

他週二在一份聲明中說：「今天我宣布不打算競選連任第四屆西雅圖市議會議長，因為我相信對這個職位來說，三個任期已足夠了。」

哈雷爾的決定讓莫拉萊斯成為第二區最有優勢的候選人，同步參與競選該職位的還有商人阿里霍夫曼（Ari Hoffman）和按摩治療師馬修帕金斯（Matthew Perkins）。

哈雷爾在西雅圖長大，他的日裔母親在第二次世界大戰期間被拘禁，而其非裔父親來自當時被隔離的南方。哈雷爾曾就讀菲爾德高中，升學到華盛頓大學，他曾是華大美式足球隊一員。在當選之前，他任職律師，代表電信公司和非營利組織。在2003年競選市長不成功。

「我的目標一直是帶著誠信和同情心服務，」哈瑞爾說。 「我獲得了難以想像的機會……我一直專注於為他人創造更好的機會。」

作為市議會成員，哈雷爾領導的政策要求警察使用體戴式攝像機，並禁止僱主自動排除有犯罪記錄的求職者。他曾建議將路燈轉換為LED技術，幫助為西雅圖城市之光創建一個新的儲蓄賬戶，並推動互聯網公司為低收入學生提供高速網絡服務。

「我們的城市正在努力調和在食品系列和無家可歸者營地的巨額財富之爭，」哈雷爾週一表示，並承諾在他執政期間進行政府和公司之間的協調工作。

「當正在蓬勃發展企業的工作，承諾和聰明才智遭到公眾的反對和怨恨時，他們就會感到沮喪，其社會責任的投資亦會隨著這些聲音而消失了，」哈雷爾在一次採訪中說。

2017年，當四名男子指控前市長穆雷（Ed Murray）在他們青少年時期進行性虐待時，哈雷爾告訴記者：「我不想33年前做的事被評價……問題是你今天在做什麼？」而當第五個受害者挺身而出及穆雷辭職後，他指這些指控「無法形容」並在當時任職幾天的臨時市長。

在那段短暫的時間裡，他指示西雅圖回應亞馬遜提出的第二個總部建議，並命令該市增加公共空間垃圾清除。 然後，當時的市議員蒂姆伯吉斯（Tim Burgess）取代了哈雷爾擔任市長為期71天，直到詹妮德肯（Jenny Durkan）贏得選舉並上任。

去年，當市議會對大型企業每個員工的稅收進行拆分以籌集住房和無家可歸服務時，哈雷爾支持減稅。雖然該版本已經過去了，但哈雷爾後來加入了他大多數同事的投票，以廢除該措施，以防失去亞馬遜和擔心城市支出的選民票數。

在2019年的選舉之前，稅務局的崩潰使市政廳的一些人感到震驚。哈雷爾說，選民不應該因為西雅圖的無家可歸危機和高檔化問題而責備市議會。

「我明白公眾的憤慨，」他說。 「他們認為這些問題的存在是因為市議會的無能為力，但我會配合這個市議會和市長的智商和承諾。」

他補充說：「我們研究最佳實踐並在西雅圖使用這些知識。 在經濟發展的城市中，這些都是複雜的問題。」

在聲明中，巴肖讚揚哈雷爾的幽默感和他願意尋找有利於每個人的解決方案，而德肯亦形容哈雷爾是她超過30年的朋友。

「幾十年來，他一直為我們的社區和更具包容性的西雅圖工作，」市長說。 「自從我們在華盛頓大學法學院合作以來，我就認識他是一個有同情心和正義的人。」