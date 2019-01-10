西雅圖市長聘請空軍少將 確保交通順暢

（編譯Eli）市長德肯（Jenny Durkan）聘請了「流動沙皇」（mobility czar）， 來協調西雅圖在阿拉斯加高架橋關閉期間及之後為交通帶來的嚴重狀況作出應對。退休的美國空軍少將邁克沃登（Mike Worden）獲得全市流動運營協調（Citywide Mobility Operations Coordination）主任的正式職稱。他於上週三開始工作，他也將成為市長內閣的成員，年薪為195,000美元。

德肯表示，未來四年內的一系列公共和私人大型項目，包括阿拉斯加高架橋關閉，將為進入西雅圖及周邊地區帶來新的挑戰。市長辦公室在一份聲明中說，沃登將要確保西雅圖市29個部門之間，對這些挑戰做出協調。包括管理通行權、進行事故響應和確保持續提供緊急服務等。沃登還將幫助確保該市與合作夥伴機構在運營和規劃方面緊密合作。德肯對沃登的危機管理能力印象深刻，因此為他創造了新的內閣級職位，並不需要市議會的批准。這是在德肯選擇華盛頓特區的山姆津巴布韋（Sam Zimbabwe）成為交通部的新主管之後一個月發出的驚人聲明。不過津巴布韋尚未得到市議會的確認。沃登表示，期待與市長、這個地市和有關同事合作，共同解決複雜的新挑戰，確保協調響應，提高城市安全性和流動性。