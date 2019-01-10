西雅圖貓咪咖啡廳：4間適合愛貓人士不能錯過的地方

編譯 | Pei-Hsin

原文獨家授權翻譯自AllTheRooms.org

很多人去餐廳用餐時，都想要有隻毛絨絨的夥伴，由於某些原因，大多數的餐廳是無法帶寵物去的（老闆到底在想什麼？ ）這就是為什麼貓咪咖啡廳創立。貓咪咖啡廳在亞洲已經成為一股風潮，現在一些城市像是西雅圖也開始有許多貓咪咖啡廳。這些在西雅圖的貓咪咖啡廳也幫忙收留一些流浪貓，有時間不仿可以去看看這些可愛的小貓。

By Mutita Narkmuang

Neko Cat Cafe

Neko Cat Cafe位於西雅圖的Capital Hill，旁邊是收容流浪貓的Regional Animal Service of King county（RASKC ）。這裡對於對於流浪貓來說是個等待他們的新主人的家，如果你有特別想收養的貓種也可以跟他們說喔。這裡隨時都有7-12隻貓等著被收養，是家很受歡迎的咖啡廳，記得來之前要預約喔！當你跟這些貓咪們玩時，不僅是咖啡，甚至還有不同的酒可以享用。

By Eater Seattle

Seattle Meowtropolitan

Seattle Meowtropolitan是第一家在西雅圖的貓咪咖啡廳，位於Wallingford。如同Neko Cat Cafe，Seattle Meowtropolitan也跟Reginal Animal Servie of King County（RASKC） 合作，有許多流浪貓在這邊等著他們的新家。菜單也是跟貓咪有關的創意菜單，例如：“catpuccino” （就是cappuccin），“meowca”（也就是mocha）。這裡最多會有15隻貓咪等著被領養，是個適合與親朋好友們渡過週末的地方。

By Seattle Refined

Kitty Catfe

Kitty Catfe是第二間成立在西雅圖地區的貓咪咖啡廳，位於Edmonds。店主自己也養了很多貓，當然也有很多貓咪等著他們的新家人。大多的貓咪來自於加州的high kill shelters，Kitty Catfe拯救了幾乎300名貓咪及小貓。無論你是想收養貓咪還是想跟他們玩耍，這都是在西雅圖很棒的一家貓咪咖啡廳。

By Quietword

Emerald City Kitty Cafe

Emerald City Kitty Cafe是家位於West Seattle由Emerald City Pet Rescue營運的貓咪咖啡廳，同時跟Kitty Catfe一樣也有很多貓咪可以領養。在這裡你也可以找到你喜歡及合適的貓咪。這家咖啡廳所有的收入都會拿去幫助拯救更多貓咪。他們也有很特別的菜單，例如; Hot Paw-colate（hot chocolate ），A-meow-icano(americano)，Cla-w-tte（latte ）。不但如此，這裡還有販賣餅乾跟蛋糕！