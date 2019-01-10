SPD警員槍殺查理納萊斯訴訟被駁回

2017年6月20日，星期二，西雅圖，查理納萊斯的親戚和朋友在她被殺害附近地方的一個集會上高喊。Elaine Thompson / AP

（編譯Zita）2017年射殺查理納萊斯（Charleena Lyles）的兩名西雅圖警察局（SPD）警員的訴訟正式被駁回。根據法庭文件，首次撒消訴訟的請求在2018年3月被拒絕，最終金縣高等法院法官朱莉·斯佩克（Julie Spector）在1月4日撒消對兩名警員傑森安德森（Jason Anderson）和史蒂文麥克紐（Steven McNew）不當致死和侵犯民權的指控。提起訴訟的萊斯父親的律師計劃對該決定提出上訴，然而，針對西雅圖市的單獨訴訟仍然存在。

案件發生於2017年6月，萊斯打電話給警察到她的公寓，報告入室盜竊。警方指沒有發現入室盜竊的證據，據稱當時懷孕四個月的萊爾斯企圖在現場刺傷兩名警官。警員安德森和麥克紐向她開槍七次。家庭成員指萊斯患有精神健康問題，並且可以在沒有致死的情況下解決衝突。

西雅圖警察局的部隊審查委員會在11月一致裁定，兩名警員採用了適當的策略和決定，遵循了他們的培訓，並沒有違反降級和危機干預政策。隨著週二訴訟被駁回後，兩名警員的律師發表聲明：「雖然這個案件源於悲劇，但我們很高興法院得出了正確的結論，並承認我們的客戶在他們所面臨的充滿挑戰和迅速變化的情況下使用武力是合理和適當的。」