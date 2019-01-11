作家小川樂在國會山莊就南京大屠殺發表演說

日裔加人作家小川樂 Joy Kogawa (右) 與加拿大國會議員關慧貞(左) 合攝。

(溫哥華消息)加拿大勳章及日本旭日勳章得主，日裔加人作家小川樂 Joy Kogawa最近在加拿大國會山莊發表有關南京大屠殺的演說，以下是她的演說全文:

各位朋友，我很榮幸來到這裡，感謝關慧貞邀請我在這裡演講。

我的演講從這句話開始：歷史真相非常重要。當修正主義者企圖否認和篡改歷史的時候，真相就更加重要了。

人性是一個因素。我們都處在一個共同體內——人類天生具有人性，有時候卻又人性缺失。我們必須明白這一點兒，明白人類天性的特徵，明白我們之前做過什麼，以及將來可以做什麼。

關慧貞從自己對社區的責任感出發，提醒我們了解歷史，銘記歷史。我們將站在哪個立場？歷史告訴我們，旁觀者和加害者是站在一起的。關慧貞號召我們加入她，一起行動。我相信，為了對歷史負責，也為了加拿大的道德位置，我們需要這樣做。

這個世界渴望和呼籲道德領袖。我們現在所在的加拿大，拜其人文素養和教育傳統所賜，無論是社區領袖還是國家領導人，都具有很高的道德水準。這方面，我印象最深的是在1988年9月22日渥太華國會山莊，加拿大政府因「二戰」期間囚禁日裔加拿大人的錯誤行為向日裔加拿大人道歉。那一天，我們與歷史上的錯誤和解，被傷害的人心開始癒合。

敢於承認過去的錯誤，說明加拿大具有崇高的道德勇氣，出生在加拿大我感覺非常自豪。當日裔加拿大人要求聯邦政府就「二戰」時的錯誤道歉時，其他亞裔加拿大人與我們站在一起，我非常感激。這也是我今天站在這裡的原因。我支持關慧貞，並藉此感謝亞裔社區在我們需要時挺身而出的人們。

我也期待，我父母的出生地日本，能夠像加拿大一樣，在全國范圍內對自己的錯誤正式道歉。 地球上任何大規模的暴行都必須被人們知道，這樣才能避免悲劇的重演。 1937年的南京大屠殺，是亞洲眾多曾經發生但正被遺忘的歷史暴行之一。南京大屠殺中，成千上萬的人被殘酷殺害。但根據歷史學家們的統計，亞洲死於日本帝國主義的人口高達2000萬。悲劇規模之大，簡直無法想像。

當一些日本人勇敢地說出真相並被人聽到，當那些遲到多年的悲哀終於可以傾訴而出，當日本孩童終於可以在日本學校了解該國的真實歷史，日本民族長久以來因否認歷史而導致的巨大羞恥，才能最終消除。真相會帶來和解。接下來，道德力量和榮譽感也會在我父母誕生的國家重新萌芽。 我熱切地期待那一天。我相信，在關慧貞和加拿大政府的幫助下，那一天會很快到來。我們的國家設立 「南京大屠殺紀念日」以後，東方的歷史也會像西方歷史樣被人們熟知。

在演講的開頭，我說歷史真相非常重要。在演講的結尾，我想說，愛更加重要。沒有愛的真相會導致戰爭。正是出於對日本的愛，我追求日本歷史的悲哀真相。愛、真相和淚水，會給我們的世界提供更加長久的保護，尤其是在整個世界都被好戰分子威脅的時候。