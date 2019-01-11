向遠去的流年致意 — 心雨聆聽

冰天雪地的日子，依舊是如常的步履。像一首起伏不定的曲子，流年的尾音清揚婉轉。

時光，不可逆，穿過細細密密的間隙一直向前。塵事紛紛，在歲末的足音裡，一路鋪排。

雪的晶瑩梅的暗香繚繞於思緒，誰又是點睛的一筆？日子太長，故事太多，一樁樁一件件走過心底的深處，刻下永遠的痕跡，是流年的影。走過時光畫卷，走過歲月長河，卻走不出一份眷念如歌。

往事，如一枚清淺的記憶，在流年的河裡翻騰起浪花一朵朵。往事，如一曲悠揚，在記憶的紋路裡低吟淺唱。往事，如一截迴旋，穿過時光帆影，再回首，重溫舊夢，撿拾遺失的故事。

多少人，多少事，漸行漸遠漸無書；多少愁多少憂，被歲月清洗，淺而淡。多少曲終人散，多少花落成煙。多少，心曲已無言，付於似水流年。

光陰悄然，恍惚間就書寫成一筆深冬的風情。天地茫茫，四野蒼蒼。曾經，楊柳依依，曉風婉月，落墨為蒼苔老巷裡的舊時景。

有人說， 姹紫嫣紅的春光固然賞心悅目，卻也抵不過四季流轉，該開幕時總會開幕，該散場終要散場。但我們的心靈可以栽種一株菩提，四季常青。

無情又多情的光陰，將花月錦時都帶走，又予你一顆順應時節的心。

擁有一份平淡，一份素簡，於清淺時光中婉約前行，在詩意心境中相伴安暖…… 幾行文字抒寫出心有靈犀的情思，時光之中，閱讀詩情畫意，繾綣柔情，精神的方舟清淺前行，靈魂的羽裳雅致清麗，馨香漫溢。

流年雲煙，濃濃淡淡，淺笑眉間。舞一曲曼妙的風景，淡定從容。書一曲真摯心語，若有懂的，便是幸福；鳴一箋如蓮心音，若有會意，便繾綣了無悔的花語……

一紙淡然滑過指尖的清淺，輕歌漫吟。我在明媚的陽光裡，素簡相依，水意的光陰開始滋生一些歡喜。尋一絲時光的留白，關注時刻的天氣變化。天寒地凍裡，等一個氣溫回升的消息，就十分美好。

人生漫漫，溫一壺塵事細碎，掬一杯煙火真實，品一段人間情味，一束明媚柔和地落滿軒窗。總有過往需要安放，總有往昔揮手作別。遙遠的夢，夢中的景都已平淡成朝來夕去的尋常時日。站在時節脈絡，揮手邀來一縷梅香，向遠去的流年深情致意……