羅君愷律師專欄 – 授權書 (Power of Attorney) 概述

我們寫過關於擁有遺囑的重要性，授權書是有效的遺產規劃下一組基本文件，除了使用遺產規劃外，授權書亦可用作於涵蓋所有年齡段客戶並操作不同用途的法律文件。

授權書是一份法律文件，用於指導決策，並為不能照顧自己而提出要求的人提供最佳護理說明。當一個人因健康，受傷，或任何其他不幸情況而無法做出自己決定時，可以使用授權書來讓第二個人做出重要決定。授權書允許授權人委託一個代理人來管理事務。授權人和親人必須挑選一個值得信賴的代理人。如果授權人因任何原因無法處理此事，或身體變得削弱無能為力時，代理人就會有合法權力為其行事。這將避免強加其他近親或找錯人做出極端困難的決定。

代理人會將授權人利益置於在自己利益之上，代理人上任後可代表授權人提供多類型決策，代理人決策權力可包括：

做出財務決策

將錢作為禮物送贈任何指定人

做出醫療保健決定; 包括同意給予，扣留，停止醫療，服務，或診斷程序的權力。(注意：授權人也可以個別獨立提供 「醫療保健授權書」 核准另一人這權力。)

推荐一名遺產規劃監護人

最常見的授權書通常包括但不限於分為以下五組:

普通授權書─在這種情況下，代理人幾乎可以履行任何作為授權人的決斷，例如開立財務賬戶和管理個人財務。當授權人喪失能力，撤銷授權書，或去世時，授權書效用即告終止。

耐久授權書─這種安排指定另一個人代表授權人行事，並包括一個耐久規定。代表人在授權人喪失能力後仍然保留授權書指定權力。

特別或有限的授權書─在這種情況下，代理人具有限於某個區域的特定權力。一個最好例子是買賣地產授權書，這書授權代理人替授權人出售房屋或其他房地產買賣。

醫療授權書─如果授權人失去了能力為自己溝通和做出治療決策，代理人有權代表授權人做出醫療決定，在這種情況下，代理人通常在主治醫生同意下承擔患者倡導者的角色，並執行醫療決定。

跳躍耐久授權書─某些州可部署「跳躍」耐久授權書，並指定此書於發生某些事件時，例如當授權人喪失能力時，授權書立刻生效。

當你親人很好的時候進行這些對話很有幫助，如果他們無法為自己做出選擇，你可以確定他們對財務安全和醫療保健的願望。在人生路盡頭時，自我決定重要性是無與倫比的，必須確保所有心愛親人的願望得到尊重 – 即使在他們無法與授權人溝通情況下也是如此。 通過諮詢律師，您和您親人可以獲得親自適合的幫助。律師將根據您授權願望，在你授權書上體系特定條例，專門滿足您個人及特定需求。

作者簡介：

羅君愷律師十五歲自香港到愛爾蘭及美國留學，先後獲得四所美國知名大學的學位，其中包括西雅圖大學法律博士及華盛頓大學高級稅務法律學位，曾任國土安全部及郡縣檢查官。身為美國華人的羅律師，親身感受過申請移民手續時所面對的種種困難和障礙，他通曉移民各種不同的挫折和處境，因此致力於協助華人辦理移民手續。如有任何關於移民法例的問題，請致電 (425) 448-1230 與羅律師聯絡和相討，或到網址 www.bettercallkwan.com 查詢。