實體零售商的沒落 梅西百貨計劃本年關閉8門市

（編譯Zita）梅西百貨（Macy’s）發言人賈斯汀喬丹（Justine Jordan）週二證實了門市關閉的謠言，其位於北門購物中心的門市將於2020年初關閉，也計劃在2019年關閉另外8個地點，其中位於雷德蒙德市中心的門市將於今年年初關閉。

「關閉一間門市的決定總是很困難，但是梅西百貨很高興在過去的16年裡為雷德蒙德社區服務，並在過去的70年裡為西雅圖社區服務，」喬丹在一封電子郵件中說。

喬丹說，梅西百貨公司已經通知兩個地點的員工關閉計劃。 她補充說，公司不能在附近的梅西百貨門市調職的員工「將有資格獲得遣散費，包括新職介紹的資源」。

梅西百貨北門購物中心門市的關閉標誌著西雅圖零售行業的一個低潮。這個商場的「主力」租戶在1950年成立時原身是The Bon Marché，於2003年成為梅西百貨。去年十月，另一個北門購物中心的主力承租人傑西潘尼（J.C. Penney）也宣布將於2019年關閉。

隨著越來越多購物者轉向亞馬遜和其他在線商家，這兩個門市的關閉也反映了所有實體零售商的憂鬱時期。自2016年開始，梅西百貨實施雄心勃勃的縮減規模，當時這家擁有165年歷史的零售商宣布計劃關閉100家門店並將成本節約投入到在線和移動購物的戰略轉變中。

梅西百貨也在「審查其全國各地的房地產投資組合，看看是否有機會改善我們資產的使用，」喬丹說。

據CNBC報導，截至2017年底，梅西百貨已經關閉了81家門店，計劃在2018年關閉11家門店。去年，西雅圖市中心的商店 – 位於市中心的一座街區大樓 – 被縮減為幾層樓。 該建築的其餘部分改建為辦公空間並租給亞馬遜。

上週，Business Insider報導說，梅西百貨計劃在2019年關閉另外8個地點，包括雷德蒙德的門市。就在商場所有者西蒙地產集團（Simon Property Group）正在為商場的廣泛重建做準備時，北門購物中心門店關閉的消息傳來。 該項目仍處於許可過程中，將保留商場的大部分零售功能，但根據項目計劃，將為西雅圖新的國家冰球聯盟團隊增加住房，辦公空間和培訓中心。重建工程將分三個階段完成，需時數年。與此同時，梅西百貨的購物者可以期待在1月中旬到3月底的雷德蒙德門店進行清倉大甩賣。