校車延誤情況惡化 西雅圖公立學校解僱交通運輸部負責人

（編譯：Camille）西雅圖公立學校（SPS）在經過長達數月因駕駛員短缺造成的校車延誤後，決定解僱一位負責監管交通工作的關鍵領導人，同時也是學校及校車承包商之間的關鍵聯絡人。

根據西雅圖學校董事會近日批准的人事報告，物流主管凱西·卡特哈根（Kathy Katterhagen）將在2月1日後離職。SPS發言人提姆·羅賓森（Tim Robinson）在一封電子郵件中說，這一決定源於預算削減。 他補充說，下一財年計畫裁員更多。根據州教育部門的數據，上學年，卡特哈根的薪水為155,000美元。

SPS官員聲稱該州新的教育資助模式將在未來幾年內有數百萬美元縮減，預計自夏季開始減少。從本月開始，州政府將限制當地財產稅徵收，而這些稅收歷來都是補足地區實際支出與從州獲得的收入之間差額的重要來源。

地區官員希望立法機構能夠調整資金模型：該地區2月份續簽的主要財產稅徵收超過了上限。卡特哈根在交通運輸部的工作包括監督其與校車公司First Student的近3000萬美元的年度合同，該公司由於司機短缺而難以提供準時服務。由於校車司機每天僅工作約6小時，許多人選擇離職尋找工作時間更長的工作。

從學年初開始，校車遲到問題給父母帶來了很多麻煩。該地區大約52,000名學生中近四分之一的人及其家庭依賴於校車。在該區開始與其他公司簽訂合同以提供補充服務後，準時性有所改善。截至上週三（9日）下午，十幾條路線出現延誤，大多數線路延誤時間不到一小時。上週一（7日）是寒假後返校第一天，下午有幾條路線延遲了一個小時或以上。

延誤情況可能很快惡化。在上月底的一份聲明中，該地區表示，從1月11日開始關閉阿拉斯加高架橋，這將影響西雅圖的「幾乎所有學校」。（司機需要提前30分鐘開始輪班，以適應擁堵並儘量防止進一步的運營中斷。）一個主要的校車基地隱藏在西雅圖南部，臨近高速公路旁邊，預計會受交通堵塞影響。

位於市中心的新99號高速公路隧道將於2月的第一周開放——在卡特哈根離職後的第三天。該隧道在索多（SoDo）增加了立交匝道，但是除去了貝爾頓區（Belltown）和因特灣（Interbay）的坡道，導致比高架橋少了一個路徑。

羅賓森認為，該區將在過渡期間保持連續性和覆蓋範圍。羅賓森說，該區設施運營總監布魯斯·斯科維拉（Bruce Skowyra）及其運輸經理斯蒂芬·瓊斯（Stephen Jones）是「接替她在運輸部門工作內容的人員」。卡特哈根在電話中說她「不願意談論」職位被削減一事，也不願談論這一變化會如何影響交通運輸部門。

裁員是在該區領導層發生變化的時期出現的，在一位新的負責人接任後，這類變化也是符合預期的。德尼斯·朱諾（Denise Juneau）於7月開始領導SPS。 11月，前助理運營和設施主管萊斯特·荷登（Lester「Flip」Herndon）會離開SPS成為塔克維拉（Tukwila）學區的臨時主管。該區首席學術官邁克爾·托利（Michael Tolley）將於1月17日離職。

本月還有兩位成員加入了領導層，其中包括一位新的運營主管，長期擔任西雅圖市官員的弗萊德·博德斯塔（Fred Podesta）。曾擔任堪薩斯州教育專員和阿布扎比教育系統顧問的戴安·德百克（Diane DeBacker）將取代托利出任首席學術官。