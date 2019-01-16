【熱播電影推介】

《脫歐：無理之戰 》

Brexit: The Uncivil War



類型：劇情

導演：Toby Haynes

上映時間：1/19/2019

本尼迪克特·康伯巴奇將主演聚焦英國脫歐的2小時新劇《脫歐》(Brexit，暫定名)，飾演公投官方競選組織「Vote Leave」的首席總監多明尼克·卡明斯。該劇將探索這場資料驅動的政治運動，這是現代史上最具爭議、最有爭議的政府公投之一。劇集由托比·海恩斯執導，劇作家詹姆斯·格拉漢姆操刀劇本，今年下半年開拍。

【新劇推薦】

《真探 True Detective》

True Detective Season 3



類型：劇情 / 懸疑 / 犯罪

頻道：HBO

首播時間：1/13/2019

HBO詩選劇《真探 True Detective》第二季評價下挫後，事隔兩年才獲批准拍第三季，第三季由Nic Pizzolatto執筆﹑Jeremy Saulnier﹑Daniel Sackheim及Nic Pizzolatto負責執導，現定於美國時間19年1月13日首播。《真探》第三季講述在Ozarks一個神秘﹑跨越數十年的犯罪故事，該季劇情會分成3個時間線 。Mahershala Ali（憑《月光男孩 Moonlight》贏得奧斯卡最佳男配角）飾演主角Wayne Hays，阿肯色州西北區的州警探。

【新專輯推薦】

《 假行僧 》 方大同

風格：流行

廠牌：FU MUSIC LIMITED

發放日期：12/25/2018



音樂修行之路遇崔健激蕩經典樂曲當代新火花。金曲歌王方大同改編中國搖滾之父名曲 《 假行僧 》 ，開啟一場橫跨30年的華語音樂世代對話。金曲歌王方大同的原創歌曲總是首首動人，但在這一次推出的最新單曲 《 假行僧 》 中，方大同用嶄新當代的Urban搖滾手法，重新詮釋中國搖滾之父崔健著名的經典歌曲。



