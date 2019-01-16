給我一碗溫暖濃湯！ 西雅圖8 家抵抗寒冬的餐廳

文 | Zita Lam



無論你喜歡拉麵、越南粉、金寶湯，還是蜊濃湯，這幾間餐廳可能是你避寒的溫暖港灣！來，現在就給我一碗溫暖濃湯！



墨西哥 | Taqueria El Rinconsito



Menudo （網上示意圖）

這家餐廳的 Menudo 是需要一整天烹飪的愛心湯之一 ，這要歸功於經長時候飪煮而得出軟滑的牛肚，它的香氣完完全全滲透在濃湯之中，因此它只會在週末供應。菜單上的其他傳統墨西哥湯包括 pozole這種混合著各種蔬菜的燉牛肉湯也是菜單中必選的一項！



越南 | Pho Bac Súp Shop



Phandat T./ Yelp

雖然這間曾以紅色船形設計而出名的餐廳轉了位置，但其濃郁又帶點香辣的越南湯粉湯底依然不變。它經典的越南風味配上美式酒吧食物，除了經典的 pho，他們的其他麵條湯絕對值得探索。





亞洲 | Ooink



Monica W./Yelp

以辛辣的麻婆豆腐拉麵重新想像一道經典的中國菜作為麵條湯：醬油豬肉湯底配上四川風味的辣椒油豬肉、軟豆腐、醃芥末和一團脆蕎麥麵。





法國 | Marmite



AM. / Yelp

季節性的海鮮湯加入了鮭魚，蛤蜊，貽貝以平衡鹹肉湯的味道，然而卻造出傳統法國獨特的味道。





海鮮 | Pike Place Chowder



Pike Place Chowder/Yelp

Pike Place Chowder 的新英格蘭蛤蜊濃湯奶油味香濃，最適合在麵包碗中享用。





南方 | JuneBaby



金寶蝦湯（網上示意圖）

名廚Edouardo Jordan菜單上的湯（午餐時還有綠色番茄湯）跟其他菜式一樣堅持和尊重南方的餐飲特食：當然是金寶濃湯。





加勒比 | Island Soul



Island Soul 蘑菇湯 （Marissa R./Yelp）

富含香料的牛尾燉湯; 裝滿蝦，蟹和雞肉的濃湯; 這是加勒比海的靈魂食物，每一點都像陽光明媚的地方一樣明亮生動。





越南 | Dong Thap Noodles



(Ken Lambert and Corinne Chin / The Seattle Times)

這個地方罕見地製作自己的新鮮米粉 – 為期四天的浸泡，研磨，等待和擠壓 – 作為粉絲、pho和其他麵條湯。









