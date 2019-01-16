華州的溫室氣體排放量飆升了6％

（編譯Zita）十年前，華盛頓州立法者法律規定在2020年之前將溫室氣體排放量降至1990年的水平。但據該州排放量的最新統計顯示，我們正朝著錯誤的方向發展。根據華盛頓生態系統週一公佈的溫室氣體排放清單顯示，2012至2015年排放量增加約6.1％，部分原因是化石燃料產生的電力增加和經濟蓬勃發展。

「這報告不是好消息。 情況可能更糟，」生態部發言人安迪雲尼奇（Andy Wineke）說。 「這份報告並不意味著這些目標不可能實現。 我們必須採取更大的行動。」

2015年，該州向大氣層輸送了超過9700萬噸的溫室氣體，而1990年僅為9000萬噸。儘管排放量在增加，但2015年的數字代表了至2000年開始的進展，當時排放量接近1.09億公噸。

該報告使用美國環境保護局的數據和華盛頓州商務部的信息量化了總排放量。 報告稱，運輸佔總排放量的42％以上。經濟可能會解釋一些排放量的增加。 從2012年到2015年，華盛頓的經濟平均每年增長近3％，工業溫室氣體產量也在增加。 2015年的乾旱可能導致當年的用電量增加，而華盛頓州亦嚴重依賴水力來發電。

雲尼奇說，當供水量較低時，「你從化石燃料中獲取更多電力”用於發電」。雲尼奇表示，2016年初步數據顯示電力相關排放量減少。

立法者在2008年設定了減排目標。2020年之後，下一個法定標誌是2035年，當時排放量應比1990年水平下降25％。 然後，在2050年，與1990年相比，國家應該減少一半的排放量。每兩年法律要求生態部門編制相當於進度報告的內容。

氣候專家去年就變暖對世界的影響發出了可怕的警告，並呼籲社會改變行為和世界經濟。 聯合國政府間氣候變化專門委員會（A U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change）呼籲在能源系統、土地使用，、城市和工業設計、運輸和建築用途方面進行「快速而深遠的」變革。 他們還發現地球溫度上升1.5攝氏度和2攝氏度之間的影響存在很大差異。

美國全球變化研究計劃（U.S. Global Change Research Program）編制的一份報告詳細說明了美國的預期氣候影響。西北地區可以預期更多的乾旱和極端降雨事件。 如果排放得不到控制，較高的溫度可能會導致鮭魚失去棲息地，破壞西北作物如櫻桃，並導致更多的野火。

「全球科學界所說的是，我們基本上需要在2050年之前將排放減少到淨零，以便不超過1.5攝氏度或稍微超過它並使我們的排放量減少，」華盛頓大學氣候影響小組研究科學家海蒂魯普（Heidi Roop）表示。「無論是整個國家或是州，我們都需要認真考慮減少排放的方法。 我們知道，如果我們不這樣做，對人類、植物和動物的影響是顯著的。」

國家立法者週一開始他們的會議，由州長傑伊·英斯利（Jay Inslee,）領導的民主黨人正在推行一系列立法來應對氣候變化，包括到2045年實施化學燃料發電的計劃，實施清潔燃料標準， 推動電動汽車的激勵措施和提高能效建設法規等等。 民主黨在州議會兩院都佔多數。

「它提供了一個行動路線圖，」眾議院環境委員會庫存報告主席喬菲茨吉本（Joe Fitzgibbon）說，「我很樂觀立法機構將認真對待這一挑戰，我們將有一年的時間來突破溫室氣體排放。」