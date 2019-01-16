西北房屋翻新博覽會就在本週末舉行！

編譯 | Joelle Gong

2019年西北房屋翻新博覽會（Northwest Remodeling Expo）匯集了數百家本地和區域家居裝修公司，僅限一個週末。參觀這個expo能幫助您速啟動改造項目，可以與數百名承包商面對面交流。

本次博覽會規模比以往更大。在西雅圖全面的「一站式」家居裝修市場，為大家集中展示各種房屋翻修的相關信息資源，並有各類相關公司參展。由協助您讓居所煥然一新——從最小的設計細節，到大型家裝應有盡有。此外還包括以下類別的新款展示：

展會亮點

原創手工藝展示

在全新的新的藝術與設計展示（Art & Design Showcase）中，將為大家本地獨特的藝術品。下列是所有參展的藝術公司，更多詳情歡迎訪問：http://www.homeshowcenter.com/showcase/seattle

家居裝修研討會

在20多個家庭裝修研討會和演示中學習並享受樂趣。宣講主題包羅萬象，比如「何時需要申請permit」、「怎樣避免十大房屋翻新陷阱」、「室內設計師常見問題集錦」、「僱傭Contractor的幾個要點」等，

Designer Matchmaker

在Designer Matchmaker活動期間，大家不妨充分利用與NWSID（Northwest Society of Interior Designers）設計師進行30分鐘免費諮詢的機會。

設計師在場的時間為

本週五 12:00 PM – 7:00 PM

本週六 10:00 AM – 7:00 PM

本週日 11:00 AM – 5:00 PM

Featured Exhibitors

Jewell Hardwoods總部位於俄勒岡州，由Tim Layzell創立，專門生產城市回收樹木的優質板材。他們的家具設計師直接與房主，室內設計師，建築師和承包商合作，並提供高質量板材.

Robert Niclas的精緻木藝受到其幼年時期祖母的啟發，他的祖母教授鋼琴還從事雕塑；而他的父親將他的家庭帶到了中東、歐洲和西方國家。 Robert加入海軍之後就在遠東地區生活。他的靈感來自旅途中各色各樣的人所創造的獨特木製品。

Armada Design＆Build的專家將協助您選擇改造所需材料，並就哪些組合最佳工作提出建議，致力於將家裝變得有趣且輕鬆。

Great Blinds提供各種產品，包括仿木，捲簾，無繩垂直等類型的百葉窗！公司還提供客制化服務，能量身打造適合各種窗口的捲簾。

P-n-D Loggin＆Tree Service專門從事起重機高空作業、樹木砍伐，樹木修建，砍伐木材，清理土地，伐木，場地開發、挖掘，原木銷售等。

Hot Tub Warehouse擁有環保且物美價廉的的水療spa。 Eco Spa浴缸採用獨特材料打造，及與眾不同的設計理念。

Harjo Construction是一家創新的建築翻修和設計公司，提供住宅和商業場所服務。為客戶提供經過行業認證的施工方法，並將現代化的創新手段運用在節能和健康居住的標準中。

Thompson Tile＆Stone為傳統和現代風格的住宅和商業空間提供高品質的美國原產和進口瓷磚。他們擁有大量陶瓷、瓷器、玻璃、馬賽克、大理石、石灰石、板岩和花崗岩瓷磚等供選購。

Jackson Design Build是一家提供全方位服務的住宅改造和設計公司，幾乎完全在設計/構建框架內施工，全程參與概念設計到施工完成的所有流程。