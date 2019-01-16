避免西雅圖堵塞道路 你的公共交通指南

（編譯：Camille）西雅圖地區的交通量一向足以令人發狂，星期五晚阿拉斯加高架橋關閉後，這一情況無疑會雪上加霜。也許是時候嘗試一下公共交通了。

如果你以前從未乘過公共汽車或輕軌，那麼你可以嘗試一下，因為公共交通也可以很有趣。 不必再瞪著前面汽車的後保險杠，也不必焦急地伸長你的脖子試圖看清擁堵的路況。相反，你只需要花一點費用，而司機會搞定這一切。您可以閱讀一本書，收聽播客，玩手機，甚至觀察一下周圍的人。對於初次嘗試公共交通的人，這裏是如何乘坐公共汽車或輕軌的快速入門指南。

我應該乘坐什麼車？它們駛向哪里？

試一試金縣交通（King County Metro）的旅行規劃（trip planner）吧！即使您不居住在金縣也可以使用。 輸入你所在的位置，在輸入你想去的地方以及何時想要前往。該縣的演算法將給出一系列推薦的行程。您還可以嘗試使用Google地圖的路線功能，然後點擊小地鐵圖示以獲取建議的公共交通路線。

如何去公車站？

如果您住在西雅圖，步行距離之內很可能有一個巴士站。根據市官方說明，三分之二的西雅圖人居住在距離巴士路線10分鐘步行路程的地方。如果您住在郊區或城市內服務設施較少的地區，您可能需要乘車前往巴士站或中轉站。Uber和Lyft提供有折扣的服務，也提供班車服務接送通勤者來往貝爾維尤和西雅圖的交通樞紐。

您也可以開車前往車站，然後存車換乘公共交通。金縣擁有近140個存車換乘設施，提供超過26,000個停車位，您可以在那裏停車並乘坐公共交通工具。 皮爾斯縣擁有近7,000個存車換乘車位，而斯諾霍米什縣擁有近9,500個車位。一些存車換乘區域，只有十幾個位置。有些則較大：貝爾維尤的東門存車換乘處擁有1,600多個車位，塔科馬穹頂站擁有超過2,300個車位。它們中的許多都有一個共同點：很快就會被停滿。金縣地鐵63個永久性存車換乘設施中，有超過一半的設施平均每天的使用率超過80％。在最受歡迎的地段，早上8點就已經沒有空位。

公車何時到來？

最繁忙的公共汽車在高峰時段每隔幾分鐘一班，其餘時間至少每15分鐘一班。其他路線在高峰時段每5至10分鐘運行一次，在其他時間每30分鐘運行一次。一些較長的路線僅在通勤時間運行。輕軌在高峰時段每6分鐘運行一次，其餘時間每10至15分鐘運行一次。

One Bus Away 智能手機應用程式能夠在下一班車到來時告訴您，但不要太過依賴它。給自己留一些餘地。巴士並不總是準時。根據金縣交通（以及大多數運輸機構）的說法，即使按時，也意味著在早到1.5分鐘和晚到5.5分鐘的時間區間內。

費用是多少？

金縣交通巴士的票價為2.75美元，包括在兩小時內免費轉乘另一輛巴士。斯諾霍米什縣社區公共汽車的票價從當地航線的2.50美元到長途通勤航線的4.25美元不等。

海灣運輸署（Sound Transit）的輕軌票價從2.25美元到3.25美元不等，具體取決於您的行程，還包括免費接送服務。海灣運輸署的公車在一個縣內的價格為2.75美元，如果跨越縣城則需要3.75美元。如果您使用ORCA卡付款，您可以從公車轉乘鐵路，只需支付差價; 如果你用現金支付，則不能僅支付差價。所有票價對於兒童，老人，殘疾人和低收入乘客均有優惠價。

如何付款？

現金，票券或ORCA卡。對於公共汽車：在上車時付費，除了快速公交（RapidRide）路線（紅色和黃色公共汽車，以字母而非數字命名）。在快速公交路線，則可以在路邊的讀取器上使用ORCA卡付款並通過任何門進入。

在公共汽車的前部，將您的ORCA卡輕拍在卡片掃描器，或者將現金或票券投入票箱。公共汽車可以收取現金，但不予找零。如果您使用現金或票券付款，可以從司機處拿取限時轉車卷，以便乘搭下一輛公車。（Sound Transit 的公共汽車不派發轉車卷。）

對於輕軌：當您進入車站時，在讀卡器上掃描您的ORCA卡，或者在自動售貨機上購買車票並隨身攜帶。當您下車時，也在車站讀卡器上掃描您的ORCA卡，以避免被收取最高票價。車站沒有檢票閘口，但是車輛執法人員會在輕軌和快速公車上進行查票。

什麼是ORCA卡？

ORCA是一個首字母縮略詞——One Regional Card for All。 您可以使用ORCA卡支付公車、輕軌、通勤鐵路、金縣水上計程車或華盛頓州渡輪的費用。您可以獲得ORCA月卡，或者您可以將現金存入卡中並按行程付款。您可以線上購買ORCA卡，也可以在輕軌站、運輸機構或大多數本地QFC和Safeway購買。

如何下車？

大多數公車前部附近都有一個LED螢幕，列出了下一站名稱。當您看到目的地站時，拉動電源線以響鈴並通知駕駛員。請記住，通常在後門下車會比前門更快捷。在Link輕軌上，自動地址系統會在列車接近時廣播每個站點，並告訴您從車廂的哪一側離開。

會很擁擠嗎？

如果你在高峰時段乘車，可能會很擁擠。金縣交通表示其中有18條路線長期較為擁擠，但在高峰時期，許多其他路線也會一定程度上的符合部分人對「擁擠」的定義。如果有空位的話可以坐下，但要記住，前面的座位應該留給老年人和殘疾人仕。如果你站著，請移動到公車後部，為其他人騰出更多空間。要記得懂禮儀。