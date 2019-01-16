2010年以來金縣近一半的人口增長來自移民

（編譯Zita）2010年以來，金縣的總人口增長了約25萬。其中近一半的增長率（49％）來自出生在另一個國家的人。 美國只有兩個縣 – 佛羅里達州的邁阿密戴德和德克薩斯州的哈里斯 – 外國出生的居民人數出現過這種增長。

隨著人口的激增，金縣已經達到了一個新的多樣性里程碑：我們外國出生居民的數量已經超過了50萬大關。 根據最新的人口普查數據，2017年該縣的移民人口為51.6萬。

這意味著該縣近四分之一的居民（24％）出生在美國以外，遠遠高於全國14％的平均水平。 在南金郡，貝爾維尤和雷德蒙德的一些城市，外國出生的居民比例約為40％或更高。

其中四分之一是美國眾議員普拉米拉·賈亞帕爾（Pramila Jayapal），她是華盛頓第七區的女議員，其中包括西雅圖的大部分地區以及一些郊區。 她是眾議院十幾名美國公民的代表之一，也是第一位擔任該職位的印度裔美國女性。

賈亞帕爾16歲時從她的家鄉印度來到這個國家，獨自上大學。 「我的父母保存了他們所擁有的一切，當時約為5000美元，把我送到這裡，」她說。 「他們真的相信美國和這裡的教育體系。」賈亞帕爾於1990年在西雅圖定居。她的父母仍住在印度。

「那時候我只有足夠的錢一年跟家人通一個電話 – 當時沒有Skype，」她說。

賈亞帕爾表示，西雅圖地區的吸引力來自於世界上許多不同地區的移民，她認為這不僅僅是因為我們經濟蓬勃發展。

「我們擁有這種非凡的移民人口多樣性，我認為我們在人們如何看待移民方面一直是一個受歡迎的國家，」她說。「我們的國家有一些非常富有同情心的計劃來歡迎難民和尋求庇護者。」

人口普查數據顯示，金縣外國出生居民的前十名出生地包括亞洲，非洲，歐洲和美洲的國家。 我們的移民中有一半以上來自亞洲，印度和中國是前兩個國家，墨西哥排名第三。

賈亞帕爾說，金縣的外國出生居民在經濟範圍內，從技術、醫療保健和服務業的各個方面為西雅圖的繁榮做出了貢獻。

「人們可以一無所獲 – 你有這些博士駕駛出租車，工作12小時為家人提供，」她說。「移民和難民習慣於長時間工作，非常勤奮和富有創業精神。」

賈亞帕爾倡導的移民權利促使她成為當地人的焦點。 在911恐怖襲擊事件發生後，她創立了仇恨自由區（現為OneAmerica），這是該國首批多民族移民權利組織之一。

「我在9/11事件發生前就成了公民，」她說。 「在當時的仇恨犯罪情況，以及政府對公民自由和公民權利的侵犯之後，我覺得我必須做點什麼。」

這種宣傳在國會繼續進行，在那裡她成為特朗普政府移民政策中最直言不諱的批評者之一。她強烈譴責特朗普總統和國會其他共和黨人對移民的貶低言論。

「我無法相信人們對移民的仇恨和謊言，以及他們遺漏所有好事和貢獻的事實，」她說。

賈亞帕爾捍衛反對特朗普政府的移民和難民權利的行為，以及曾在有線電視新聞節目中的無數次出場，使她在全國范圍內聲名鵲起，她被認為是民主黨的後起之秀。 雖然這也讓她成為一個有爭議的人物，但她說她從西雅圖的家鄉得到的只是愛。

「我很幸運能來到第七區，」她說。 「當我回到家時，西雅圖的人們非常感激，有人說我們知道的是真實的 – 移民幫助建立了這個國家。」

作為一名移民，賈亞帕爾表示對特朗普政府的言論和政策的抵制確實讓人感到個性化。

「但它遠不止於此，」她說。 「這是關於我們作為一個國家的身份，以及我們願意支持的事情。」