「蘇姗美加巡迴演唱會」有感 — 晶晶

蘇姍香港著名酒廊歌手，1987年，獲香港無綫電視台全港酒廊歌手冠軍，並與無線簽約。2018年12月期間，由經理人司徒美寶安排的幾場蘇姍美加巡迴演唱會圓滿結束。蘇姗演唱會分別在紐約、洛杉磯、三藩市和溫哥華四個地方舉行。靚人靚聲的蘇姍分別與陳浩德、張國強、金城四少和Wesley Li同台演出。場面火爆熱烈，天籟之聲，金曲迴響，令觀眾聽出耳油。

其中12月16日，賈思樂和蘇珊的「火樹銀花繽紛夜2018演唱會」，臨時改為張國強與蘇姍演出。話說12月14日星期五晚，賈思樂參加完深圳的演出，他馬上過香港海關，然後從香港境乘的士到香港機場，希望再飛洛杉磯，準備與蘇姍開演唱。當他坐上的士後，竟發現皮包有一條深深的裂痕，霎時間，心跳加速，他從裂縫中伸手到皮包裡，晴天霹靂，竟然發現錢包和護照不翼而飛。演唱會在星期日開始，而移民局週末放假，無論如何他也趕不到來美國演出。他馬上致電給主辦單位和經理人司徒美寶，在短暫的時間，要尋找一個有份量，而且又有知名度的藝人難度極高。幸好，剛做完加州和西雅圖演唱會的張國強，正在與家人在美加渡假，當張國強獲悉此事，義不容辭馬上答應演出。主辦單位立即通知觀眾，並在入場門口，放置張國強和蘇姍演唱會的海報。雖然有少數觀眾並不知臨時更換歌手，但觀眾卻沒有投訴，反而，觀眾反應熱烈，演唱會高潮迭起，在依依不捨之中結束。

蘇姍與陳浩德在紐約舉行「唱德蘇得快活過聖誕演唱會」，演唱會剛結束，她還來不及卸妝，便匆忙趕往紐約機場，她預料聖誕前夕，機場非常繁忙，為了不耽誤演唱會檔期，她自掏腰包，買頭等機票飛往溫哥華，與Wesley Li一起演出「妙手仁心獅計劃11章—蘇姍同慶廿週年演唱會」，當晚他們成功為溫哥華兒童醫院籌款$12,800加幣。他們用音樂傳播愛，幫助有需要的兒童得到更好的醫治。

每逢佳節倍思親，自入行以來，她有兩次在外地演出，沒有與家人一起過節，一次是1986在新加坡，另一次是2018在美國，她心裡難免有點傷感，但為了觀眾，也會感到快樂。2019年，母親節期間，她將會在香港麥花臣場館舉行個人演唱會，來年她繼續致力於公益和音樂事業。她曾在《生命美學》自傳書中提到：我的人生總離不開音樂，或許應該說，音樂就是我的生命。