2019美國移民5條新規影響重大 婚姻入籍條件有變

自從特朗普上任以來，他就一直在縮緊移民政策。同時，他也在2018年頒佈了許多關於移民的新政策。

據瞭解，在2019年總共有5項移民新規實行，但這幾條新規並不是都是「懲罰性」的規定，其中一些新規可能會幫助你更快的拿到綠卡。

婚姻綠卡面試有不同

根據移民局新政，對於那些與美國公民結婚不足兩年的臨時綠卡持有者，只要他們能夠保證婚姻真實有效，並滿足其他一些條件，移民局官員現在有權豁免授予他們永久綠卡前的面試。

不過，申請婚姻綠卡或婚姻入籍的時候不要有欺詐的行為，就算是以前的欺詐行為也不行，否則就會被拒。

據媒體報導，一名來自中國廣州的女子在5年前通過旅遊簽證來到美國並逾期居留。現在她已經與美國公民結婚，並準備申請婚姻綠卡。不過，法官卻發現了她以前有欺詐行為，因此申請婚姻綠卡被拒了。

原來是5年前，她在申請旅遊簽證時造假，隱瞞了自己已經離異的事實，在婚姻狀況一欄填寫了「已婚」，還謊稱自己的「丈夫」名下有一套房產，以此來博得簽證官的同情，使她通過簽證面試。雖然移民局在該女子前後2次辦理婚姻綠卡時認定她與美國公民的婚姻真實，但由於她以前存在欺詐行為，並未給予她通過。

因此，對於婚姻綠卡丶婚姻入籍的條件，對於合法丶真實的申請，移民官會酌情放寬條件。

但對於存在欺詐行為的申請，移民局一律不會通過。

婚姻入籍條件有變化

根據移民局的新政策，與美國公民結婚的非公民在提交婚姻入籍申請時，必須已經結婚並共同居住三年以上。

如果申請人在入籍宣誓前與美國公民的婚姻關係已經結束，那他/她也沒有資格入籍。

遣返準則增多

移民局表示，在新的一年裡，移民被移民法官傳喚上庭甚至被遣返的理由進一步增多，這些理由包括接受過聯邦或州提供的公共福利丶欺詐或犯罪行為等等。

不發RFE直接拒絕申請

也就是說，移民局現在可以直接拒絕入籍丶綠卡或簽證延期的申請，而無須在此之前先給申請者發一份要求補充材料通知（即俗稱的RFE）或是拒絕意向通知(Notice of Intent to Deny)。

據瞭解，原本申請者及其律師在接到通知後，還有機會補充材料或是修改初始材料中的錯誤，但現在只要第一次提交的材料不符合要求，移民官員就可以直接拒絕申請並結束該申請案，從而也給了申請人首次準備時更多壓力。

醫療檢查及疫苗注射記錄均受影響

綠卡申請人需要在申請時提供本人的醫療檢查以及疫苗注射記錄。移民局為了提高效率，擴大了I-693表格的適用範圍，獲得授權的醫生也可以在申請前最多兩個月在I-693表格上簽字，使其生效。