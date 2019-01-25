知己 是懂你的那個人

《增廣賢文》中說：酒逢知己飲，詩向會人吟，相識滿天下，知心能幾人。

是的，茫茫人海裡，能夠遇見的人很多，然而真正能夠走進心裡的人，少之又少。

生活的繁雜，總會負累，便希望能有一個懂得的人，訴說心裡的不易，分享生命裡的悲喜，人與人相處，偶爾也會遇到這樣或那樣的委屈和誤解，就需要一個懂得的人來傾訴心聲。

知己，一定是最懂你的那個人。因為懂得，所以包容，因為相知，所以疼惜，懂你的人，知道你的偽裝和堅持，能看到你笑容背後的不容易。懂是心疼，是惦記，懂你的人不需要太多，一個就夠了。

徐志摩說，一生至少該有一次，為了某個人而忘了自己，不求有結果，不求同行，不求曾經擁有，甚至不求你愛我，只求在我最美的年華裡，遇到你。

亦舒說，那種難得的朋友，我成功，她不嫉妒，我委靡，她不輕視，人生得一知己足矣。知己，是無論你風光或落寞都陪在你身邊的那個人。

知己，是永恆的情，一個人的路途，風風雨雨，多麼希望有那麼一個人，在你傷心的時候給你安慰，在你失望的時候微笑著鼓勵，哪怕一個相同的眼神，哪怕一句溫暖的話語。

總有那麼一刻想找個人傾訴，話到嘴邊又止住，總有那麼一時，腦海裡浮現了很多人，卻找不到一個可以真正敞開心扉的人，生命有些人不是來得太晚，就是來得太早了，人生沒有那麼多剛剛好。

我再怎樣，努力也走不到你心裡，你再怎麼樣完美，也不是我要等的人，越來越覺得朋友再多，不如知己一人。

人生這趟烈車，總有人上車，總有人離開，讓人無從把握，慢慢地才感覺到，那個一直在心裡陪伴的人有多重要。

總有一個懂你的人，會走進你的生活，出現在你未來的每一天，如果你還沒有遇到，就請等待，如若遇見，請珍惜。

從前的車馬很慢，一生只夠愛一人，如今的時光很快，快得跟不上歲月的節奏，行色匆匆的生活，人與人之間都學會了偽裝，可再堅強的人，也是需要溫暖和關懷的。

一句懂得，即便相隔千山萬水，也能融化內心的冰霜，一句，累了吧！會讓心瞬間變得柔軟，話不多，貼心最暖，知己，相互吸引，相互體諒，你若懂得，便在心上。

花懂春的明媚，風懂雲的飄逸，知己，是靈魂的相依，自有一份默契，安靜，無所求，心靈的相通，勝過千言萬語。

有的時候，聽一首喜歡的歌，遇到快樂的事，就想找一個人一起分享。人生能遇到一個心趣相投的人有多重要，再好的風景，沒有人一起欣賞，也會覺得遺憾，歷盡千帆越發覺得，生命中若能遇到一個懂你的知己是莫大的幸福。

文：春暖花開