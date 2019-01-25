第十七屆華聯會溫哥華春節聯歡會暨中華人民共和國建國70周年慶祝會

由加拿大華人聯合總會主辦 (簡稱「華聯會」) 的 「第十七屆華聯會溫哥華春節聯歡會」暨「中華人民共和國建國70周年慶祝會」 於2019年1月20日在溫哥華富大海鮮酒家隆重舉行。

加拿大三級政府代表、華人社團代表、商界精英、文藝界代表等上千人興致勃勃地參加了此次盛會。出席此次春晚的29位嘉賓包括中領館佟曉玲總領事、王承軍副總領事、胡啟全領事、王進領事；加拿大三級政府代表有聯邦新民主黨黨領駔勉誠 (Jagmeet Singh)，溫哥華東選區新民主黨國會議員關慧貞，卑詩省就業貿易及科技廳長賴賜淳 (Bruce Ralston)，省貿易廳長周烱華，省兒童廳長陳葦蓁，省長者秘書康安禮，省議員李耀華；本拿比市議員王白進，列治文市議員區澤光，北溫市議員胡媛媛等。

主辦方華聯會會長、卑詩省省長顧問牛華首先致歡迎辭。他說一年一度的華聯會春節晚宴，是以鮮明的中華傳統文化元素在加拿大這個提倡多元文化的國家，與各族裔人民一起慶祝的活動。他簡要彙報了一年來華聯會舉辦的主要活動，包括溫馬助奧、中華傳統文化節、華聯之星等；華聯會及其成員積極投身加拿大本地及中國的慈善事業，累計捐款數額已超過上千萬加元，為中加兩國社區建設做出了積極的貢獻；他同時祝願在2019年成立70周年的中華人民共和國繁榮昌盛。

佟曉玲稱讚華聯會為促進本地華人社區發展及增進中加友好交流做出了重要貢獻。她特別強調了中國取得的經濟成就，中國的國內生產總值首次突破90萬億人民幣 (約17.6萬億加元)；按可比價格計算，同比增長6.6%；在中國的外資當中有七成來自海外華僑華人，海外華僑華人對中國的經濟增長作出了巨大的貢獻。她強調加中關係的重要性，祝願中加關係在新的一年裡得到進一步的發展，並向所有華人華僑表達了誠摯的新年祝福。

駔勉誠和關慧貞隨後一同上臺致辭。駔勉誠特別以普通話和廣東話祝願大家新年快樂。作為新民主黨黨領和新民主黨國會議員，駔勉誠和關慧貞強調非常重視與本地華裔社群和中國在經濟及文化上的交流與合作。他們感謝華聯會對華人社區及本地社區的付出，全加拿大都應該看到這麼好的一個社團，他們還感謝台前幕後的義工和工作人員。

省議員賴賜淳、周烱華、陳葦蓁、康安禮和李耀華，以及市議員王白進、區澤光和胡媛媛都分別發表了熱情洋溢的講話，向全場賓客致以美好的新春祝福。

本次春晚榮譽主席余俊作感謝大家撥冗出席此次華聯春晚，並祝福大家新春快樂，萬事順意。他說華聯會目前共有理事130人，會員近二萬人，自創會以來一直發揚橋樑和紐帶的作用，為弘揚中華文化、加深中加友誼做出了巨大的貢獻。本次春晚共同主席徐洪、王岩、常鈺、王廣通、周述國和王化也一一登臺致辭，祝願大家國泰民安、年豐人壽、豬年大吉，諸事順利！

一年一度的華聯春晚還有一個重頭戲，即是表彰對社區作出傑出貢獻的人士。今年獲此殊榮的是：吳自力、顧軍剛、宋天祿、常鈺、程璐、谷泉、張馨元、陳雲和王廷祿共9人。

此屆春晚以歌舞文藝節目與晚宴結合，節目內容豐富多彩，包括很多在海內外榮獲金獎的節目，演員包括部分華聯理事、「華聯之星」傑出青少年、美麗願景公益會選美冠軍們、泉定制、海內外影視明星、韓國舞蹈家、菲律賓舞蹈家、小舞花舞蹈學院、陳玲舞蹈學院、溫哥華飛沙老年協會等。幸運抽獎和部分華聯理事的歌曲串燒壓軸演出，掀起了現場觀眾的情感狂瀾。四位著名主持人吳彤、陳雲、Julie Lu 和 Patrick Lynch都穿上了節日的盛裝，妙語連珠，歡歌笑語，現場一片歡樂祥和的氣氛。

導演劉逖介紹說本屆春晚有兩個特色，一是邀請了中國當紅的青年演員、本地華裔優秀演員及外族裔連袂出演；而是突出的舞臺場景燈光效果襯托中國傳統節日文化主題。這也正是台前幕後的演職人員、義工及現場觀眾對這道「中國傳統文化年夜大餐」感觸最多的地方。