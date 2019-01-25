習近平出席中央政法工作會議並發表重要講話

中央政法工作會議15日至16日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。他強調，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發展思想，加快推進社會治理現代化，加快推進政法領域全面深化改革，加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設，忠誠履職盡責，勇於擔當作為，銳意改革創新，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務，不斷譜寫政法事業發展新篇章。

中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬甯，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席會議。

習近平在講話中強調，黨的十八大以來，黨中央把政法工作擺到更加重要的位置來抓，作出一系列重大決策，實施一系列重大舉措，維護了政治安全、社會安定、人民安寧，促進了經濟社會持續健康發展。這是黨中央堅強領導的結果，是全黨全國各族人民共同奮鬥的結果，凝聚著全國政法戰線和廣大政法幹警的智慧和汗水。習近平代表黨中央向全國廣大政法幹警表示誠摯的慰問。

習近平指出，要貫徹好黨的群眾路線，堅持社會治理為了人民，善於把黨的優良傳統和新技術新手段結合起來，創新組織群眾、發動群眾的機制，創新為民謀利、為民辦事、為民解憂的機制，讓群眾的聰明才智成為社會治理創新的不竭源泉。要加大關係群眾切身利益的重點領域執法司法力度，讓天更藍、水更清、空氣更清新、食品更安全、交通更順暢、社會更和諧有序。

習近平強調，要善於把黨的領導和我國社會主義制度優勢轉化為社會治理效能，完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體制，打造共建共治共用的社會治理格局。要創新完善平安建設工作協調機制，統籌好政法系統和相關部門的資源力量，形成問題聯治、工作聯動、平安聯創的良好局面。各地區各部門主要負責同志要落實好平安建設領導責任制，履行好維護一方穩定、守護一方平安的政治責任。要深入推進社區治理創新，構建富有活力和效率的新型基層社會治理體系。

習近平指出，要大力弘揚社會主義核心價值觀，加強思想教育、道德教化，改進見義勇為英雄模範評選表彰工作，讓全社會充滿正氣、正義。要堅持依法辦事，讓遵法守紀者揚眉吐氣，讓違法失德者寸步難行。要完善基層群眾自治機制，調動城鄉群眾、企事業單位、社會組織自主自治的積極性，打造人人有責、人人盡責的社會治理共同體。要健全社會心理服務體系和疏導機制、危機干預機制，塑造自尊自信、理性平和、親善友愛的社會心態。要加快推進立體化、資訊化社會治安防控體系建設。

習近平強調，黑惡勢力是社會毒瘤，嚴重破壞經濟社會秩序，侵蝕黨的執政根基。要咬定三年為期目標不放鬆，分階段、分領域地完善策略方法、調整主攻方向，保持強大攻勢。要緊盯涉黑涉惡重大案件、黑惡勢力經濟基礎、背後「關係網」、「保護傘」不放，在打防並舉、標本兼治上下真功夫、細功夫，確保取得實效、長效。

習近平指出，政法系統要在更高起點上，推動改革取得新的突破性進展，加快構建優化協同高效的政法機構職能體系。要優化政法機關職權配置，構建各盡其職、配合有力、制約有效的工作體系。要推進政法機關內設機構改革，優化職能配置、機構設置、人員編制，讓運行更加順暢高效。要全面落實司法責任制，讓司法人員集中精力盡好責、辦好案，提高司法品質、效率、公信力。要聚焦人民群眾反映強烈的突出問題，抓緊完善權力運行監督和制約機制，堅決防止執法不嚴、司法不公甚至執法犯法、司法腐敗。要深化訴訟制度改革，推進案件繁簡分流、輕重分離、快慢分道，推動大資料、人工智慧等科技創新成果同司法工作深度融合。

習近平強調，政法機關承擔著大量公共服務職能，要努力提供普惠均等、便捷高效、智慧精准的公共服務。要持續開展「減證便民」行動，加快推進跨域立案訴訟服務改革，推動訴訟事項跨區域遠端辦理、跨層級聯動辦理，解決好異地訴訟難等問題。要深化公共法律服務體系建設，加快整合律師、公證、司法鑒定、仲裁、司法所、人民調解等法律服務資源，儘快建成覆蓋全業務、全時空的法律服務網路。要加快構建海外安全保護體系，保障我國在海外的機構、人員合法權益。

習近平指出，要旗幟鮮明把政治建設放在首位，努力打造一支黨中央放心、人民群眾滿意的高素質政法隊伍。要抓好科學理論武裝，教育引導廣大幹警學深悟透新時代中國特色社會主義思想，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，矢志不渝做中國特色社會主義事業的建設者、捍衛者。政法機關要敢於刀刃向內、刮骨療毒，堅決清除害群之馬。

習近平強調，政法系統要把專業化建設擺到更加重要的位置來抓。專業化建設要突出實戰、實用、實效導向，全面提升政法幹警的法律政策運用能力、防控風險能力、群眾工作能力、科技應用能力、輿論引導能力。政法隊伍是和平年代奉獻最多、犧牲最大的隊伍。對這支特殊的隊伍，要給予特殊的關愛，做到政治上激勵、工作上鼓勁、待遇上保障、人文上關懷，千方百計幫助解決各種實際困難，讓幹警安身、安心、安業。

習近平指出，要加強政法領導班子和幹部隊伍建設，加強政法機關基層黨組織建設。各級黨組織和領導幹部要支援政法單位開展工作，支援司法機關依法獨立公正行使職權。各級黨委政法委要把工作著力點放在把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境上，健全完善政治督察、綜治督導、執法監督、紀律作風督查巡查等制度機制。

中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在總結講話中指出，習近平總書記的重要講話，為新時代政法事業發展擘畫了宏偉藍圖，提供了根本遵循。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把學習貫徹習近平總書記重要講話精神作為首要政治任務，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，著力維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業，以優異成績迎接新中國成立70周年。

部分中共中央政治局委員，全國人大常委會、國務院有關領導同志，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長出席會議。

中央政法委委員，中央政法委、中央政法各單位，各省區市和計畫單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關國有大型企業和高校、軍隊有關單位負責同志等參加會議。會議以電視電話會議形式召開，各省區市和新疆生產建設兵團設分會場。