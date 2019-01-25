習近平會見柬埔寨首相洪森

1月21日，國家主席習近平在北京釣魚臺國賓館會見柬埔寨首相洪森。(新華社記者 龐興雷 攝)

習近平歡迎洪森來華進行正式訪問。習近平指出，去年是中柬建交60周年，兩國關係保持高水準發展。共建「一帶一路」不斷走深走實。雙方在地區和國際事務中保持著密切溝通協調。當前，中柬關係面臨新的發展機遇。中方願同柬方一道努力，以建設中柬具有戰略意義的命運共同體為目標，進一步明確合作重點，規劃發展藍圖，推動中柬關係邁上新臺階。

習近平強調，中方支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，相信在首相先生領導下，柬埔寨一定會在國家建設事業方面取得新的更大成就。中柬要在現有基礎上，重點加強政治、經濟、安全、人文四大領域合作。要保持高層往來，加強治國理政經驗交流，擴大兩國政府、立法機構、政黨、地方交往，深化在聯合國、中國－東盟、瀾湄合作等機制內的溝通協作。要加快「一帶一路」倡議同柬埔寨發展戰略對接，推進交通、產能、能源、貿易、民生等五大版塊合作。要加強文化、旅遊、文化遺產保護和修復、青年等交流合作，深化執法安全合作。

洪森表示：今天上午，我參觀了中國改革開放40周年大型成就展，給我留下深刻印象。祝賀中國人民在中國共產黨領導下取得的巨大成就。柬中傳統友好和全面戰略合作不斷鞏固和發展令人高興。感謝中國長期以來對柬埔寨的堅定支持和寶貴幫助，感謝中國對柬埔寨特別是柬王室的友好情誼。柬方贊同中方關於加強柬中關係的重要意見，願同中方共建「一帶一路」，加強在民生、農業、貿易、投資、旅遊、基礎設施等領域合作，增進人文交流，加強執法安全合作，密切在國際和地區事務中的溝通協調，繼續在涉及彼此重大關切問題上相互理解和支持。

楊潔篪、王毅、何立峰參加會見。