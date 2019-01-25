昨晚，成都飄起了罕見的雪花。早上起床下樓，看見樹冠上積存著星星片片的雪花，與北方大雪紛飛相比，只能算是霧霜了。但是，在成都已是一種獨特的景觀了。院子裡有幾個長期堅持晨練的老同志，看到這樣的景象，很是興奮，手指著遠處樹冠上那些存積的雪花，像是見到南極企鵝一樣地激動。對於這樣的雪景，我這個北方過慣的人，覺得他們的形為太可笑了。懷著對他們漠視的心態，我走到小廣場旁的綠化地，綠化地那塊栽滿臘梅的三角地，竟是一片黃豔豔的花園了，枝枝臘梅在雪花裡，一夜之間吐出了花蕊。

每朵臘梅圍著花蕊的周圍有兩層花瓣，裡層是五個黃色的小花瓣圍著花蕊，外層是九個蠟黃色的花瓣圍著內層的花瓣。她們怕凍壞了嬌嫩的花蕊小寶寶，於是圍成了幾道防線。每個花瓣像是塗上了一層黃色的臘，油黃剔透。臘梅枝幹上的葉子已經疏落了，地下是一片焦枯的落葉，與臘梅花形成巨大的反差。

萬物都已凋零了，隆冬的酷寒讓生命感到一種威逼，臘梅卻在這個萬物凋零的季節裡怒放著她的嬌姿。她不用綠葉扶持，她不用花紅柳綠陪襯，獨自開在隆冬。看到這樣的景象，不覺想起宋人陳師道讚頌臘梅的詩：「色輕花更豔，體弱香自永。玉質金作裳，山明風弄影。」的確，在這樣嚴寒的季節裡，像黛玉一樣弱黃的蠟黃，開在乾瘦的枝幹上，如此這樣的零弱，難免引起詩人的感歎。凡是有情感的人，有憐憫心的過客，看到臘梅在這樣的時節，勇敢地敞露她的花容，不入時尚、不畏酷寒、不為寂然所困，定會被這樣的情形所感動，當然也包括我自己了。

「天向梅梢別出奇，國香未許世人知。殷勤滴蠟緘封印，偷被霜風拆一枝。」（宋－楊萬里）。是啊，有多少人知道臘梅是「色輕花更香，玉質作金裳？」有多少人清楚她是那樣的「體弱香自永」？往往萬物當中，弱者都是以隱藏和回避的行為，給強者讓道，強者總是轟轟烈烈在這個世界上展示它的個性存在。無論是人類還是自然，這種魚弱強食的強權霸道規則，時時充斥著自然界。像臘梅這樣不畏酷寒，獨自怒放在雪花中，宣示弱者不弱，在隆冬展豔嬌姿的品格，不得不讓人敬佩。

縱觀百花世界，真正開在隆冬的花，可能只有臘梅了。雖然梅花和海棠也是在冬天開花，但是，梅花和海棠是立春前後開的，那時大地已回春，天氣已回暖，一年之春已經到來。梅花和海棠開花時北方的確是懸崖百丈冰，但南方已經聞到春的氣息了。

臘梅盛開時，沒有蜜蜂穿梭，沒有蝴蝶飛舞，沒有麗人踏青，沒有萬紫千紅的景象。她不像牡丹用綠葉陪襯自己的美；她不像桃李誰意招人採摘；臘梅開在「滿地黃花堆積」，滿園殘枝敗葉的隆冬裡。就是這樣「香自永」的花，不爭豔，不被世人注目，默默地譜寫生命之光，這可能是百花之中最為奇特的花了。唐朝詩人李商隱是這樣讚美臘梅的：「匝路亭亭豔，非時嫋嫋香。素娥惟與月，青女不饒霜。贈遠虛盈手，傷離適斷腸。為誰成早秀？不待作年芳。」

成都的這個冬天，成都冬天的這場雪，讓我親近了以前從未關顧過的臘梅，讓我感受到生命美的另一種特徵。

春傷

倦意的午覺沒有徹底醒來，下樓，踱在一片柳枝發青的林子裡。陽光很溫暖，春天已悄然而至。

一棵玉蘭，在一夜之間敞開了她潔白的心乳，茶梅和杜鵑什麼時候綻開了花蕾？成都的春意已經很濃了。

一年中的韶華，將在這花紅柳綠之間走進我們的心野，但是，這春傷卻悄無聲息地襲擊著我的心房。這倒不是陸遊的「一春常是雨和風，風雨晴時春已空」的情緒感染我，也不是王安石的「春色惱人眠不得，月移花影上欄杆」那樣的迷醉，那又是什麼樣的情緒左右我呢？

這是一種無可奈何的情緒。萬物復蘇，生命在百花爭豔中競相展示力與美，作為春的主人，有什麼樣的禮物奉獻給春呢？我無以回覆。

漫長的冬天是那樣的安然。冬天，我們也許什麼都不想，冬天，我們也許什麼都想。冬天，我們做著一個個理想的夢：夢見春姑娘姍姍來臨，我們坐在綠色的草坪上，欣賞著一朵朵怒放的花朵；我們帶著朋友和情侶踏春去，看著一群群鴿子飛過春天湛藍的天空；我們是一群躊躇滿志的理想者，春天將會實現我們的理想和希望。當春天真的走進我們的懷抱，我們一切如舊，我們一切都未改變，春傷也就不可阻擋了。

時光是那樣的無情，歲月是那樣的無情，春傷是那樣的無情。 「蜂蝶份份過牆去，卻疑春色在鄰家」的心情，在這樣的一早春的下午，在成都春天溫柔的陽光裡，我真的感受了。

作者：起風的日子