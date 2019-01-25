芭蕾舞劇《 新梁祝》 二月溫哥華女皇劇院首演

(溫哥華消息) 芭蕾舞劇《 新梁祝》(The Butterfly Lovers) ，將於2月3日在溫哥華女皇劇院(Queen Elizabeth Theatre) 首演。

《 新梁祝》是溫哥華的Coastal City Ballet 舞蹈團和加拿大亞裔活動協會推出的芭蕾舞劇，以西方的芭蕾舞演繹中國的《梁祝小提琴協奏曲》，舞蹈編排由溫哥華编舞家Joshua Beamish 擔任，由日裔舞者Yoko Kanomato 及歐裔舞者Thys Armstrong領銜演出。

《梁祝小提琴協奏曲》是1958年由上海音樂學院學生何占豪和陳鋼以越劇《梁山伯與祝英台》為基礎創作的小提琴協奏曲，《梁山伯與祝英台》是中國四大民間傳說之一，是一個口頭傳承的傳說故事，敘述祝英台女扮男裝求學，結識同窗梁山伯，最終卻無法結下姻緣的愛情悲劇。

當東方愛情經典主角梁山伯與祝英台，用芭蕾纏綿，舞出曖昧難捨的十八相送；想像西洋古典交響磅礡演奏，襯托英台哭墳的感天動地。

這是一場跨越時空的想像，宛如東方的羅密歐與茱麗葉，從遠古奔向現代，百年後用全新的肢體語言再次相遇；一起投入這場超越文化、跳脫性別的深度交會，感受東西方揉合碰撞的奔放共舞，度過截然不同的西洋情人節與農曆新春！

有關芭蕾舞劇《 新梁祝》(The Butterfly Lovers) 的詳情和購票，可瀏覽網頁 https://lunarfest.org。

芭蕾舞劇《 新梁祝》(The Butterfly Lovers)

日期: 2019年 2月 3日 (星期日) 晚上7:30

地點 : 溫哥華女皇劇院 Queen Elizabeth Theatre