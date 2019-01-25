美國華盛頓州西雅圖市的派克農貿市場或稱派克市場((Pike Place Market)，位於西雅圖市中心的派克街，是全美國最老的農貿市場。它以販賣當地出產的農作物聞名，發展到今天以花卉、蔬菜、果實、海產、工藝品等林林種種商品的販賣，被稱為「西雅圖的心臟」。派克市場是西雅圖最重要的觀光景點，世界最多遊客觀光點排名33名，每年吸引1000萬名遊客，其中有225多個攤位，190個手工藝工匠和240個街頭藝人。全球最大咖啡連鎖店星巴克的第一家門店，就在這個市場對面的街上。到西雅圖旅遊，未到派克市場，等於未到過西雅圖。

派克市場建於1907年。1906年，由於當時西雅圖地區的洋葱價格突然上漲了10倍，憤怒的市民要求市政府開辦農貿市場，讓民眾直接向農民購買農產品，避免中間商的剝削。1907年8月17日，派克市場誕生。八個農民用蓬車載來了他們的農作物進行販賣，馬上就被一萬多名市民搶購一空，派克市場從此奠定了不可取代的地位。

今年是中國傳統文化中十二生肖的豬年。豬是派克市場標誌性的吉祥物。由華盛頓州四川友協會王娟珠會長負責申請，西雅圖「派克市場基金會」，審批同意以「中國風」為主題進行設計創作西雅圖2019年的吉祥物「招財金豬」(珠珠)，由西雅圖《鄧氏工作室‧樂雅齋畫廊》鄧作列負責設計繪製。設計創作以中國傳統吉祥文化為主題，以體現華州與中國文化、經濟的友好往來。圖中兩邊各設計兩個組合古銅錢，組成一個8字，8字代表「發」，銅錢代表財富，正背面用篆刻與書法組成一個圖案，內容是「招財進寶」，也是代表財源滾滾來，面部各繪一朵牡丹花，牡丹花是中國國花，花中之王，是富貴的象徵，頭部設計官帽，意為事業上的成功，帽中央有「福字當頭」，兩邊帽耳有壽紋，祝願長壽富貴，臀部設計蓮花如意器物和古泉幣，腳部設計祥雲，寓意有「腳踏祥雲沖天志」與「年年如意呈吉祥」，通過把這些吉祥富貴的傳統文化精神和美好願望的圖案設計，融在吉祥物「金豬」之內，希望新的一年，每個人都金豬吉祥，財源廣進，富貴滿堂，如意長壽。

感謝！王娟珠會長的申請工作，劉澍雲老師文字翻譯，國際模型鄧廣聰幫助製作。感謝，中國日報、僑報、世界日報、西城時報、華州郵報、西雅圖新聞、西華報、西賓網等單位報道。

作者：西雅圖鄧氏工作室‧樂雅齋畫廊東主 鄧作列