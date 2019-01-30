市議會將向市中心業主徵收1.6億美元的新海濱公園稅

（編譯Zita）西雅圖市議會批准對市中心業主徵收特別稅，西雅圖周一鞏固了其1.6億美元重新開發海濱公園的計劃。該市議會以8比0投票建立了一個地方改善區（LID），以幫助支付新的海濱公園，綠樹成蔭的長廊和可通往派克市場的人行道。



市議員黛博拉•華雷斯（Debora Juarez）表示，這些公共場所將「將城市重新連接到薩利希海」，市長詹妮•德肯（Jenny Durkan）在市議會投票後簽署了該法案。



在拆除阿拉斯加高架橋後，西雅圖濱水區更廣泛的規劃價格為7.12億美元。現時城市，州和慈善家們正在籌集資金。它還包括一個新的阿拉斯加大道，西雅圖水族館打算在該路建造一個新的展館和街道改善。



根據州法律授權，LID允許城市通過評估附近的業主，為基礎設施項目籌集資金。LID中的業主支付其預期「特殊福利」的百分比，與濱水區項目更接近的業主將會支付更高的稅項，基於他們有更大的預期收益。





該地區的一些公寓業主反對LID，認為自己不應該承擔設施費用，以吸引整個城市和地區乃至全世界的遊客。



「請不要投票讓我們離開西雅圖，」公寓老闆羅賓·恩（Robin Eng）警告該委員會，稱他將無法負擔這筆稅款。 「那就是你們要做的事情。」



但是為了阻止LID，反對者需要爭取代表至少60％稅款的業主。 一些大型的商業地產業主通過與城市達成協議，支持LID以換取與濱水區運營相關的投入和保證，以及將稅收規模從2億美元減少到1.6億美元，從而實現了這一目標。



議員莎莉‧巴格肖（Sally Bagshaw）告訴她的鄰居他們的付款將是值得的，因為該項目將允許西雅圖重新擁抱艾略特灣。她隸屬的第七區包括市中心，而她其公寓將被LID中納稅。



根據城市估計，LID中的商業地產中位數中位數為1,528，將支付5,900美元，總計1.4億美元。 中位數的公寓所有者，其中有4,600，將支付1,900美元，總計2000萬美元。根據市內估計，平均商業地產業主將支付91,575美元，其中一些非常有價值的包裹在高端，平均公寓所有者將支付4,656美元。





