星巴克CEO薪酬比員工中位數高出1,049倍

（編譯Zita）星巴克首席執行官凱文約翰遜（Kevin Johnson）上一財政年度的薪酬總額約為1340萬美元，約為員工薪酬和股票中位數12,754美元的約1,049倍。



這是這西雅圖公司第一次披露其首席執行官薪酬比率，這是大多數上市公司從2017年1月1日或之後開始的財政年度的新報告要求。該披露是在上周五（25日）提交的公司年度代理聲明中披露的。



星巴克進行了一項複雜的計算，以確定員工的中位數和薪酬比例。 星巴克的員工「經常以靈活的兼職角色工作，這可以降低我們中位數夥伴的年度總薪酬，」該公司在其文件中說。這計算包括星巴克對美國境外員工的補貼。但它並沒有試圖對星巴克長期以來為兼職員工提供的醫療福利以及一系列其他行業中最慷慨的福利提供價值。



在前星巴克首席執行官霍華德舒爾茨（Howard Schultz）宣布他將作為一名獨立人士在2020年競選總統之前幾天，薪酬比率出現了。2017年4月退休後，舒爾茨辭去執行董事職務，成為執行主席。在星巴克2016財年，舒爾茨擔任首席執行官的最後一年，他的總薪酬超過2180萬美元。根據上周五公佈的2018年員工薪酬中位數，舒爾茨的薪酬比率至少為1,700比1。

