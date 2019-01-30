【熱播電影推介】

《 王者少年 》

The Kid Who Would Be King



類型：奇幻/冒險

導演：喬·考尼什

上映時間：1/25/2019

劇情講述一群小朋友探索追踪一個中世紀禍害 – 名叫的Morgana，是亞瑟王同父（母）異母（父）的妹妹的故事路易斯飾亞歷克斯，偶然發現了亞瑟王的聖劍「神劍」，泰勒飾他的同伴蘭斯洛特，Denise Gough飾他的母親，Imrie飾年輕版梅林，斯圖爾特有望飾演老版梅林，弗格森則有望飾演大反派Morgana。該片由福斯發行，充滿動作冒險元素。

【新劇推薦】

性愛自修室 Sex Education



類型：劇情 / 喜劇

頻道：Netflix

首播時間：1/11/2019

歐帝斯固然缺乏性經驗，他的母親可是一名性治療師。他決定將母親的衣缽發揚光大，於是在就讀的摩爾戴高中設立性愛治療諮詢服務，造福無可救藥的同學。他們水乳交融，其樂無窮，一起渡過人生最燦爛的時光。

【新專輯推薦】

《 一種永遠 》容祖兒

風格：流行

廠牌：英皇娛樂

發放日期：1/24/2019

出道20年的香港天后容祖兒（Joey），推出新歌 《 一種永遠 》 ，以紀念出道20周年這個大日子。Joey自爆新歌來自一首放在「倉底」無人認領的Demo，連創作人的背景資料都冇，結果她跟音樂人舒文一拍即和，重新找來日裔音樂人波多野裕介編曲，透過歌曲把自身經歷向追夢者勉勵，並拍攝了以光影元素為主題的單曲封面，散發潮味。