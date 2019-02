【熱播電影推介】

《 王者少年 》

The Kid Who Would Be King



類型:奇幻/冒險

導演:喬·考尼什

上映時間:1/25/2019

劇情講述一群小朋友探索追踪一個中世紀禍害 – 名叫的Morgana,是亞瑟王同父(母)異母(父)的妹妹的故事路易斯飾亞歷克斯,偶然發現了亞瑟王的聖劍「神劍」,泰勒飾他的同伴蘭斯洛特,Denise Gough飾他的母親,Imrie飾年輕版梅林,斯圖爾特有望飾演老版梅林,弗格森則有望飾演大反派Morgana。該片由福斯發行,充滿動作冒險元素。

【新劇推薦】

性愛自修室 Sex Education



類型:劇情 / 喜劇

頻道:Netflix

首播時間:1/11/2019

歐帝斯固然缺乏性經驗,他的母親可是一名性治療師。他決定將母親的衣缽發揚光大,於是在就讀的摩爾戴高中設立性愛治療諮詢服務,造福無可救藥的同學。他們水乳交融,其樂無窮,一起渡過人生最燦爛的時光。

【新專輯推薦】

《 一種永遠 》容祖兒

風格:流行

廠牌:英皇娛樂

發放日期:1/24/2019

出道20年的香港天后容祖兒(Joey),推出新歌 《 一種永遠 》 ,以紀念出道20周年這個大日子。Joey自爆新歌來自一首放在「倉底」無人認領的Demo,連創作人的背景資料都冇,結果她跟音樂人舒文一拍即和,重新找來日裔音樂人波多野裕介編曲,透過歌曲把自身經歷向追夢者勉勵,並拍攝了以光影元素為主題的單曲封面,散發潮味。