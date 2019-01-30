疑未阻止攻擊行為 前囚犯起訴金縣

（編譯Zita）一名前金縣監獄囚犯周二對該縣提起訴訟，指控他被一名已知對其他人構成危險的暴力囚犯嚴重毆打。該訴訟由托比·梅格爾（Toby Meagher）通過他的母親杰拉爾丁·麥克納馬拉（Geraldine McNamara）在金縣高等法院提出。



訴訟稱梅格爾在7月份被關押在監獄裡，被安置與特洛伊萊亞（Troy Leae）一個牢房裡。訴訟指伊萊亞曾「將梅格爾的臉撞向牢房的鋼水槽並踩在他的頭上，猛烈地撞擊水泥地板，」直至監獄工作人員將他制服。



訴訟指43歲的梅格爾不應該被安排與伊萊亞同住一個牢房，尤其伊萊亞被列為「超級危險」囚犯，基於他對同胞囚犯的暴力歷史。根據監獄報告，伊萊亞有無端襲擊，幫派關係和精神問題的歷史。



金縣檢察官指控伊萊亞在7月份事件中進行二級攻擊，以及涉嫌於2017年10月踢打另一名囚犯的四級攻擊。該訴訟代表梅格爾尋求未指明的一般和懲罰性賠償，梅格爾據稱遭受了持續的身心傷害，包括創傷性腦損傷。



患有精神分裂症的梅格爾在襲擊事件中作為嫌疑人被押入監獄，在梅格爾被發現在精神上無能力接受審判之後，此案被駁回。



該訴訟稱，根據梅格爾的精神殘疾以及政策的「合理適用」，監獄工作人員也應該為梅格爾提供單獨的住房，遠離其他囚犯，並為他的疾病提供特殊便利。此外，工作人員還有更多機會在事件發生之前阻止襲擊，但沒有採取任何行動。訴訟補充說，梅格爾遠離伊萊亞的「重覆請求」也被警衛忽略了。