華州最安全城市 斯諾誇爾米排第一

（編譯Zita）根據犯罪統計數據一項新的分析，列出華州最安全和最不安全的城市。根據國家安全和安保委員會本周公布的暴力和財產犯罪統計數據分析，華盛頓五個最安全的城市分別為斯諾誇爾米（Snoqualmie），橡樹港（Oak Harbor），恩光（Sunnyside），西里奇蘭（West Richland）和恩努克勞（Enumclaw）。



肯特（Kent），聯邦路（Federal Way），塔科馬（Tacoma），斯波坎（Spokane）和大學廣場（niversity Place）被認為是華盛頓72個城市中最不安全的城市。



據FBI統一犯罪報告報導，西雅圖排名第46位，共有4,564宗暴力案和37,934宗財產案。西雅圖是美國主要城市中財產犯罪率最高的國家之一，其中近一半涉及車輛。根據該研究，華盛頓州的人均暴力案和財產案率比全國平均水平低約19％。



為了找到犯罪率，該委員會將一個城市的暴力案（謀殺，過失殺人，強姦，搶劫和嚴重襲擊）和財產案（包括入室盜竊，機動車輛盜竊和縱火）的數量加起來，然後將這個數字除以一個城市的人口。 此外，犯罪總數除以執法人員的數量，以達到研究所稱的「警察充足性」。這兩個標準相結合，為每個城市創造了一個安全分數。



根據該研究，總體而言，來自8,793個執法機構的數據，代表了超過1.93億美國居民，被納入每個州的排名。



斯諾誇爾米市瓊·普利戈（Joan Pliego）表示，這是該市四年來第四次被評為華州最安全的城市之一。





「這對我們來說非常令人興奮，我們很高興收到（這種認可），」她說。「我們的警察和消防部門很棒。 警方的座右銘是『沒有微不足道的報案』，他們的確是這麼說的。」



但是皮爾斯縣警長辦公室的發言人中士埃德·特羅耶爾（Ed Troyer）對該名單的可信度提出質疑。這辦公室還為塔科馬附近的大學廣場提供警察服務。



「這似乎不對。 這很奇怪，」特羅耶爾說。 「大學廣場實際上是幾乎沒有任何問題的地方之一。 它擁有最高的房地產價值，最受歡迎的學校，而且非常安靜。」



他指清單過於簡化和誤導。例如，他說大學校園在2017年只有一宗兇殺案。去年，兩名男子被殺，他們的屍體就在小城內，這使城市「的謀殺率倍增了」。特羅耶爾補充說，大學廣場所有其他類別的犯罪率都在下降。

