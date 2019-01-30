西雅圖市議會將重新命名南湖聯盟大道

（編譯Zita）部分的奧羅拉大道（Aurora Avenue）很快就會被重新命名。西雅圖市議會委員會周二以4比0的投票結果，決定重新命名南湖聯盟極光大道的兩個部份。全體理事會將在下周一對名稱變更進行投票。



這一變化將影響哈里森（Harrison Street）和巴塞羅那（Battery Street）街道之間的四個街區的北極光大道。丹尼路（Denny Way）北部的三個街區將更名為第七大道北。丹尼路南部的街區將改名為北歐化工大街（Borealis Avenue）避免與附近的第七大道發生抵觸。



一些社區組織，包括南湖聯盟商會和南湖聯盟社區委員會，要求是次重新命名。 社區團體表示，此舉將使街道恢復到99號公路建成之前的名稱。提議的改變是因為道路將被重建，新的99號高速公路隧道將替代阿拉斯加高架橋其中的一部分。



從二月開始，工作人員將填補並密封砲台街隧道並重建南湖聯盟的幾條街道。 根據華盛頓州交通局（WSDOT）的說法，新奧羅拉大道（即將成為北第七大道）將在每個方向和公交車道上設有兩條車道。 該項目還將重新打開哈里森街東西面，並重新連接托馬斯（Thomas Street）和約翰街道（John Street），它們之前被99號高速公路分割。



「重新命名也是該地區重新回歸社區的一部分，」南湖聯盟商會執行主任達娜阿巴爾（Danah Abarr）說。



市議會通過法案並且市長簽字後，名稱變更將生效。 據WSDOT稱，這條街將分階段重建，以保持每個方向至少一條車道開放。 建設計劃於2020年中完成。