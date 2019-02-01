世界華人工商婦女企管協會西雅圖分會新舊會長交接 司徒美寶榮任西雅圖分會第十三屆會長

1月26日（星期六），下午兩點至四點在西雅圖華僑文教服務中心，舉行新舊會長交接儀式典禮。「世界華人工商婦女企管協會」英文縮寫「GFCBW」，凝聚全球華商婦女菁英的意義、使命與宗旨。

當天出席嘉賓：郭秀梅（世華世界副總會長）、范國樞（駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長）、陳敏永（西雅圖華僑文教中心主任）、薛盛華（中華民國僑務委員前副委員長）、Bob Hasegawa （Senator）、Janice Zahn （Council member of Bellevue）、Brad Owen （15th Lt. Governor of WA）、吳小燕（僑務諮詢委員）、房苔蒂（全美台灣同鄉聯誼會總會）、謝明芳（僑務顧問）、蘇佳麗（廣東同鄉會會長）、王絹珠（馬祖文化交流協會會長）、徐子敬（西雅圖中華商會會長）、馬建寧（少數族裔商會聯會會長）。當天出席的有華盛頓州各社團、公司領導，歷届正副會長、理事、顧問、會員、華州媒體。

郭秀梅表示：該會是一個全球性的組織，總會於1994年成立於台灣，目前共有65個分會分布五大州三大洋，宗旨是：團結全球華商婦女，深懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿，促進商機發展。西雅圖分會將在司徒美寶的帶領下，開展多類型的活動，把團隊日益擴大。

Mipo表示：她感謝前會長潘雅麗， 在這二年來對她的培訓，從而學到處理會務及做人對事的大道。同時，感謝前會長們諄諄教誨，多谢前輩們和會員們對她的信任，令她成為今屆會長，她一定不負眾望。在任期的兩年內，將帶領西雅圖分會的會員們，團結互助，希望可以多做一些對社區有貢獻的籌款活動，並提供專業交流會議。秉承世華宗旨，心懷世界，凝聚共識。來年希望會員們參加，今年十月份在泰國舉行的世界華人工商婦女會年會。

她宣布今屆團隊領導名單：副會長Celia，秘書長Louise ， 財務長（前任會長）潘雅麗， 理事Diana和Lucia。

典禮中，范國樞向潘雅麗頒發卸任狀，同時，向司徒美寶頒發委任狀。為表揚潘雅麗對该會作出的貢獻，郭秀梅向她贈送責任金鏈，上面寫上「功在世華」，向司徒美寶頒發新任水晶獎座、世華印章，總會送贈紅包作為賀禮。

儀式結束之後，大會為嘉賓準備台式便當和飲料，美心餅家東主特別準備精美點心。活動在溫馨的氣氛中圓滿結束。