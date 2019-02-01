蘇軾在詩中寫道：人生如逆水旅，我亦是行人。生活朝起暮落，儘管還有不舍，卻沒有人能夠阻擋它前行的腳步，來不及細細品味，我們已踏上了新的旅程。

走過的路，有過迷茫，有過心酸，但都只為了抵達。一個人走過了青山綠水，經過了人情冷暖，體味過了五味雜塵，心中便多了一份厚重。

人這一輩子能做到看山是山看，看水是水，一定是經過了一番酸甜苦辣的領悟，卸下鮮衣努馬，開始理解生活，化干戈為玉帛，懂得與這世界溫柔相待。

無論是在平淡的日子裡，還是在迷茫低落的時候，我都儘量靠近陽光，喜歡在陽光下眺望，只為尋一抹亮色，只要有陽光在，希望就在。

生活難免會有高低浮沉，歲月總會有寒來暑往，請相信命運給予的一切，都是最好的安排，無論是好的壞的，堅持住了，就會變成照亮你前行的燈盞。

一個人在塵世中行走，無論多麼堅強，都會有孤單無助的時候，於是便渴望被關愛，但生活總是忽明忽暗，緣份總有聚散離合，誰又能真正參透，慢慢的學會了抱緊自己，苦而不言，痛而不語。

林語堂說，我們最重要的不是去計較真與偽，得與失，名與利，貴與賤，富與貧，而是如何好好地快樂度日，並從中發現生活的詩意。

儘管日子很平淡，卻也有閃光的，儘管會有一地雞毛的瑣事，卻也會有開心和快樂，人生不如意事十之八九，如若我們不抱怨，糊塗一些，煩惱就會少些，日子即便是平庸，但也活得踏實安穩。

不知從什麼時候開始，生活多了一些責任，人到中年，與歲月已是隔著幾重山水，曾經我們都想活成自己的模樣，卻不得不向生活妥協，曾經我們都曾想用雙手握緊光陰，卻也不得不隨波逐流。

生活實苦，沒有誰的天空永遠陽光明媚，也許只有熬過了不如意，才能更好地擁抱詩和遠方，活著，只要今天比昨天有一點進步，就要懂得滿足。

如果你沒有梅花的清香，牡丹的華貴，那就做一株向日葵，溫暖向陽，簡簡單單，快快樂樂的過好每一天。

人生最重要的，保特一份好心情，做一個快樂的人，將美好收藏，不必糾結遺憾，也不要總是後悔彷徨，只有心胸寬廣，才能釋然，只有懂得取捨，才能接近幸福。

歲月深重，陽光滿目是日子，大雨傾城也是日子，陰與晴，風景自在人心，微笑是一種力量，能選擇微笑時，請一定不要憂傷。

一個人，能做到不被環境左右，不被天氣變化影響，始終與自己微笑明亮著，就是最好的修行。

攬一份從容，一起見證歲月的美，將心停泊在溫暖明媚的地方，未來的路上，微笑向暖，安之若素。

作者：春暖花開