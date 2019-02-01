新版《搭錯車》音樂劇 2月9日溫哥華公演

(溫哥華消息) 新版《搭錯車》音樂劇(An Accident of Love) ，將於2月9日在溫哥華大劇院The Centre上演。

新版《搭錯車》音樂劇，改編自80年代轟動華人世界經典電影鉅作《搭錯車》，1983 年上映的經典電影《搭錯車》，描寫拾荒老人啞叔，含辛茹苦撫養由垃圾堆撿來的養女阿美長大，不過當阿美進入歌壇發光發熱時，她被迫不認父親，直至年邁父親病危，才認清父愛的重要性。這部電影當年在台灣和香港叫好又叫座，使由蘇芮作幕後配唱的《酒干倘賣無》、《請跟我來》、《一樣的月光》、《是否》和《變》等的電影主題曲和插曲也紅遍全球，並傳唱至今。

新版《搭錯車》音樂劇，今年7月於台灣巡迴演出時，好評如潮，有上萬觀眾到劇院，重溫這賺人熱淚的經典故事。《搭錯車》音樂劇由華語樂壇大師陳樂融擔任藝術總監，金曲獎得主朱敬然作音樂總監，百老匯出身音樂劇王牌曾慧誠當導演；並由樂壇天后丁噹獨挑大樑擔綱女主角，丁噹出生於中國浙江省嘉善縣，於2007年正式推出首張個人專輯《離家出走》，在臺灣出道成為歌手，為著名實力派歌手之一，擁有超廣高音域，由於現場演唱與錄音水準極近，擁有「零瑕疵」歌手的稱號。丁噹也為許多偶像劇演唱，如〈我愛他〉、〈手掌心〉、〈不是你的錯〉、〈好難得〉等膾炙人口的歌曲，超過30部偶像劇，因此有偶像劇歌姬的稱號。2015年，她以黑天鵝造型和面具參加《蒙面歌王》，成為第二集歌王，和第一位歌后。

除此之外，音樂劇天王王柏森、創作才子陳乃榮、戲劇小生蕭景鴻等人也共同參與演出。其中王柏森飾演阿美的養父，在電影中是一名啞子，由孫越飾演，孫越更憑此贏得金馬影帝，但為了更適合音樂劇，所以啞叔變成亞叔，讓王柏森也能以歌曲演繹角色，而溫哥華前市議員黎拔佳亦参加演出。 有關《搭錯車》音樂劇的詳情，可瀏覽「加拿大搭錯車音樂劇」臉書粉絲專頁，或到溫哥華網站LunarFest.org。