Photo: Tony Wong

這是多年來最冷的冬天，先是一場厚雪，再是零下十幾度。天倒是很快放晴了，雪也融化得快，但氣溫依然走低，有水的地方就結了冰凍。

寒風凜冽，冰冷刺骨，一切與冷冬有關的詞可圈可點。仿佛一夜間，人便失去對寒流的本體抵抗力。各色保暖服、毛鞋、耳焐、口罩，讓行人臃腫起來，兒童則穿成了“企鵝”。呵一口氣，眼前就出現一層白霧。風刮著，樹搖著，低語咿呀，東倒西歪。冷氣積聚在翠綠的葉子間，寒光閃閃。萬物稀疏，猶如勞作農人做一次休整，大自然也在憩息，做四季輪回的醞釀。

冬日晴空，萬里無雲，太陽便有更多出場機會。當陽光普照，大地上所有事物都被染成了金黃色。而最美要數皖河，一脈金光呈現眼前。當太陽越升越高，河中金色也漸漸增彩。一陣風吹來，波光粼粼蕩漾，成為更加美麗的碎金，令人不禁想下河撿拾。等到傍晚，就能看到壯美夕陽，西天泛紅，猶如一襲紅裙，從日落處漸次彌漫開來。類似景象，雖平時也能遇見，但唯有冷冬，才能將太陽最美的面目裸露無遺。

山顯骨影，坡披荒草，麥苗一身青衣短打，笑傲不群。草根般平凡的麥苗，是冷冬的俠客和真君子。當大地休眠，千山萬壑沉默如金，飛禽走獸幾緘其口，麥苗便像千軍萬馬走過盛夏的火熱繁華，歷經金秋的菊黃果香，裝點起青蔥纖細之軀輕盈出場。它們苦練內功，不敢懈怠，奮力汲取天地日月精華，借助白雪送來的白帽和棉被，抵禦寒流，攝取融雪養料。麥苗柔情似水，卻以柔克剛，蓄勢待發，待捱過漫漫長冬，便拔地而起，像一群出殼雞雛，率先湧入明麗春天。

沒有像臘梅一樣越寒越盛開的樹了，沒有像梅花一樣更受詩人青睞的花了。這將花和詩統一綻放在寒冬的臘梅，裹一身寒氣倒也罷了，卻執著地突破冷雪冰封，將內心的馨香揮灑得淋漓盡致，將嚴寒綻放成久違的暖色，將冷峻開放成養眼的明豔。或許為讓臘梅不孤單，山茶花也來作伴。山茶花悄然開放，不事張揚，因生長之地講究，有遠在深山無人尋的冷峻，有養在閨中獨孤芳的自尊。花瓣層層，白玉晶瑩，紅黃吐豔，豔麗如錦，如美人含羞，淺笑相迎。茶花帶給人的，不是寡淡淒清，而是寧靜純粹，讓冷冬多了一隅美境。

一片片金黃的葉子飄下來，像一隻只翩然的蝴蝶，落在地上。冷冬悄無聲息，像冬眠的蛇，聲音也冬眠了，不知躲到哪裡去了。但冷冬真的無語嗎？請聽地下，那嘈嘈切切響起的，是互相轉告的訊息——休眠、蟄伏、等待。有則寓言，智者問冬天：你如此無情，用嚴寒襲擊自然，是為了證明你比春天的孕育更偉大，比夏天的生長更強勢，比秋天的收穫更崇高嗎？冬天回答：我派了呼嘯的北風和冰寒的雪花來傳導韜光養晦，是讓它們不要急於成就短暫榮華，不耽溺於亂花漸欲迷人眼，因為在春光秋月夏陽中很容易耗盡心血；有多少榮耀，便有多少幻滅，有多少深情，便有多少恐懼，我張開臂膀，將萬物納入胸懷，是為了更好的聚集力量，生存繁衍。穿梭在冷冬的懷抱裡，傾聽冬天的聲音，我的心靈也漸漸活躍起來。

許多人不喜歡冬天，感覺心情會伴著陰冷而莫名地鬱悶和茫然。寒冷不僅是氣候與溫度的標誌，而是引申、衍化了的一種境界、情感、精神與心態。當物質的喧囂震撼社會的所有角落，金錢的火花迷住人們的眼睛幾難睜開之時，為之而狂熱、而瘋癲、而浮躁、而憤懣、而苦悶、而煩憂的人比比皆是。其實，熱膨何如冷凝？此時，體驗一下寒冷，感悟一下歸零素樸的人生況味，是否別有一番滋味？哲人說，寒冷有益於人的健康，寒冷比溫煦更能教給人智慧，或者更能激發人的潛質。

在冷冬裡行走，希望和驚喜無處不在。讓我們用一顆誠摯而恬靜的心來熱愛和擁抱冷冬吧！就像擁抱愛情裡的快樂也要擁抱悲傷一樣，擁抱事業裡的成功也要擁抱失敗一樣。沒有冷冬的肅殺和凋零，哪會擁有春天的繁榮和美麗！

作者： 天柱樵夫