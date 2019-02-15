【熱播電影推介】

盜夢特攻隊

Ruben Brandt, Collector



類型：動畫

導演：Milorad Krstic

上映時間：2/15/2019

心理治療師魯本的夢境飽受「妖魔化」的名畫侵擾，蒙娜麗莎、維納斯全都成了駭人的噩夢怪物，若想一覺好眠，唯一辦法是偷走所有入侵他夢裡的名畫。為幫助魯本脫離夢魘，他與四名身懷絕技的病人聯手組團偷遍羅浮宮、泰特現代藝術館等各大美術館，一場飛天遁地、瞞天過海的瘋狂盜竊計畫也就此展開。



畫家出身，導演米洛拉科斯蒂奇充分援引浩瀚藝術史，以畢卡索的立體派風格作為人物造型基礎，不僅納入梵谷、安迪沃荷等大師畫作，更向《教父》、《羅生門》等經典電影致敬，連希區考克都以前所未有的造型現身，每十秒鐘就有一個彩蛋，堪稱動畫版的《一級玩家》。影片亦探索了東德時期不可告人的歷史，被譽為《佳麗村三姊妹》後最重要的歐洲動畫片。

【新劇推薦】

漢娜 Hanna



類型：劇情 / 動作 / 懸疑

頻道：Prime original

首播時間：3/29/2019

《夜班經理 The Night Manager》的編劇David Farr與製片公司NBCUniversal International Studios製作2011年同名電影所改編的劇集《漢娜 Hanna》，該劇已獲Amazon預訂8集首季，於匈牙利﹑斯洛伐克﹑西班牙 ﹑英國等地拍攝。

David Farr當時與Saoirse Ronan為電影版的編劇，劇集版《漢娜》主角是由士兵/雇傭軍父親養大﹑身手不凡的少女Hanna，她在逃避CIA對她的追捕同時，還得發掘自己的背後真相。



Esme Creed-Miles飾演標題人物Hanna﹑Mireille Enos飾演Marissa Wiegler，一個追求高效﹑無情的高階CIA官，在她冷靜外表下隱藏著秘密，而Hanna與她父親的再次出現可能把此秘密披露出來，於是她派出特工去追殺此對父女﹑Joel Kinnaman飾演Erik，堅定﹑具直覺﹑不隨便妥協的士兵及雇傭兵，在過去15年于波蘭北部的偏遠森林養育女兒Hanna，他為了讓女兒安全而教曉她各種生存技能，不過逐漸長大的Hanna開始渴望自由，離開這處處受限的避難所。

【新專輯推薦】

「0」林憶蓮



風格：流行

廠牌：Lead Talent

發放日期：4/10/2019

在單曲與數位串流盛行的年代，Sandy這張【０】專輯仍然堅持一張完整的音樂作品，應有其獨有的呼吸與聆聽順序，於是在曲目安排上別有巧思，由輕而重、從淺而深，起承轉合層次明顯，從【breathe in… breathe out】如同生命初生的呼吸啟程，經歷【太陽系】、【纖維】、【晨光】、【rivers】的人間探索，到【沙文】力道十足的搖滾重量之作、【歸零】率性的自我反思，達到專輯情緒至高點，而後【幻覺動物】、【魅惑】氣息漸緩，迷離中輕步前進，最後再以【一呼…一吸】收尾如圓，終點回到原點，更像生命盡頭會接續造就另一段生命伊始，如此循環、能量守恆不滅。