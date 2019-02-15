Photo: 東臨碣石

臨近年關，在年味漸濃的臘月，我的思緒禁不住飄向故鄉，憶起那溫暖的鄉愁。

冬天似乎是鄉愁最濃的季節，既有寒冷天氣裡溫暖烤爐的記憶，更有全家團圓、闔家歡樂的美好。從記事開始，記憶裡故鄉的冬天是伴著烤火度過的。最原始的就是在地上挖個坑，砌好四壁，火塘就做好了，把乾柴架在裡面燒起來。劈柴劈裡啪啦地燃燒著，人們圍坐在一起聊天，忽明忽滅的火苗跳著火熱的舞蹈。這時候，最閒不住的是小孩子，他們絲毫感覺不到冷，那從地窖裡剛拿出來的紅薯，足以把他們吸引在火塘邊。大人聊著天，小孩烤著紅薯，連小貓小狗也來湊熱鬧，真是其樂融融。

那時候，大人們常做的事就是上山砍柴，柴禾類的放在廚房，劈柴類的就用於烤火。大人們砍柴，我們小孩子就去撿柴，都堆在院子裡。望著滿院子的柴禾，心裡就暖暖的，就感覺那個冬天不太冷。

「臘八過後就是年」，家家戶戶開始打糍粑做豆腐殺年豬了。最熱鬧的是殺豬，我們那裡也叫福豬。一家有豬要福，鄰居們都過來幫忙。大木桶裡熱氣騰騰，大肥豬被主人叫喚著出圈，然後幾個壯漢一起摁住肥豬，喊著號子往木桶上抬。豬的叫聲響徹天空，吸引了全垸的孩子過來看熱鬧。隨著屠戶的白刀子進去紅刀子出來，肥豬開始有一聲沒一聲地叫著，直到沒了氣息。大人們忙著拔毛吹氣，小孩子們急切地等待著那個屬於他們的豬泡。當小孩提著豬泡滿垸瘋跑時，意味著那家的年豬已經福了，屠戶一定又在趕往下一家。

當然，故鄉的冬天最好聽的聲音不是鞭炮，是爆米花機的「轟」的響聲。那師傅就像一個魔術師一樣，能把大米變成白花花的爆米花。哪個地方有爆米花機，哪裡就有小孩子們，他們幫著忙，添些柴火，牽牽袋子，順帶著嘗嘗剛出鍋香噴噴熱乎乎的爆米花，那個滿足和幸福自不必說了，仿佛自己就是世上最幸福的人。村裡那一聲聲爆米花機的聲音，就像迎接新年的禮炮樣悅耳。爆米花吃在嘴裡甜在心裡，此時離新年也就不遠了。

離開故鄉多年，心卻一直還在牽掛著那個地方。夢裡常回故鄉，我知道，那裡有我溫暖的鄉愁。

作者：趙自力