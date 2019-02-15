華州香港基金會新春慈善拍賣晚宴

By Lisa Liu

2019年2月2日晚，華州香港基金會在西雅圖市中心喜來登酒店Grand Ballroom舉行了己亥年新春慈善拍賣晚宴。與會人員包括來自華州各地的政商界代表，亞裔社團傑出代表及華裔僑領，愛心人士近六百人齊來為The Tateuchi Center募集善款，共襄盛舉， 為促進中美文化藝術交流作出努力。

自2008年第一屆華州香港基金會新春慈善拍賣晚宴舉辦至今已是第十一年，在華州大中華香港商會李國祥主席（Benjamin KC Lee）的傾情帶領下，十幾年期間的新春慈善拍賣晚宴為華州各屆及領域募集善款，今年的善款籌集資金更是超過40萬美金，將用於Bellevue Art Performance Center的完善，這一盛舉為華州的文化藝術發展做出了突出貢獻。華州州長傑•英斯利、副州長賽勒斯•哈比布以及中國駐三藩市總領館總領事王東華大使等專程向此次晚宴發來賀信，由衷感謝商會及李國祥主席在這期間做出的傑出貢獻，華州副州長哈比布更是親臨現場發表致辭。

慈善晚宴當天，西雅圖喜來登酒店二樓大廳佈置充滿中國味道，喜氣洋洋，貴賓紛紛到來，場面喜慶熱鬧。晚宴以傳統的舞獅表演拉開序幕，由李主席為獅子點睛。晚宴期間，華州大中華香港商會主席李國祥向The Kemper Freeman家族頒發了華州傑出慈善家獎。

李國祥主席向本報記者透露，今年的晚宴圓滿成功離不開全體商會工作人員的精心準備及華州華裔群體的共同努力。每年的晚宴都在不斷進步，而且隨著近年來華裔移民群體影響力的擴大，李主席希望華裔可以更好的融入美國主流社會，使廣大同胞過上更加幸福美滿的生活。據李主席介紹，此次的慈善晚宴共籌得了超過40萬美元的善款，這筆善款將會全部贈予貝爾維尤藝術表演中心。李主席認為做慈善一定要持之以恆，他希望通過商會的努力能夠聚集更多的華裔移民，使華裔與美國主流社會形成有效溝通，促進中美兩國建立經濟、政治、文化以及各個方面的良好關係。