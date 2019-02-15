（西雅圖晶晶）最近西雅圖連場暴風雪，市面幾乎陷於癱瘓，無奈我只有滯留家中。期間正值中國新年，望着窗外的飄雪，令我回想起童年的點滴。

不知不覺我來西雅圖已經大半輩子，每逢春節前夕，總想回老家過年。可惜我和家人早已移民了。某年，我抽空回廣州過年，到處是一片喜氣洋洋，歡天喜地的景像。雖然如此，卻總覺得與童年的感覺不太一樣。

我自幼生長在廣州市的西關，長大後到香港，後來移居西雅圖。小時候，我以為跟其他小朋友的生活一樣清貧。最近，我的老同學來西雅圖探我，他告訴我：「以前大家都很羨慕你，你經常有新衣服、新玩具，還有，很多從香港帶回來的零食。」其實這些東西，都是香港的家人帶給我的，那時候，我經常會將這些新奇的東西，分給我的朋友，所以，很多小朋友都想跟我做朋友。現在回想一下，是否因為我物質條件優勝於別人，我才有這麼多朋友？算了，一切都過去，反正那個時候都挺開心的。

某年，我回廣州過年，朋友嘗試幫我找回童年的記憶，帶我一起走過曾經讀書和生活的地方。昔日的西關大屋已蕩然無存，那裡已經變成高樓大廈。記得從前的大街小巷，常常聽到鄰居小孩被父母的痛罵聲，鄰居的吵罵聲，八卦的鄰居會探頭在一旁看熱鬧或偷聽，不時鄰居傳來的嬉笑聲和音樂聲，孩子們在街上玩耍聲等等。小時候我很喜歡到鄰家串門，有時候，我懶得從正門到鄰家，直接從天台爬過隔壁串門，鄰家的飯菜總是比自家的飯菜香，叔叔、嬸嬸拿一雙筷子讓我一起吃。可這一切的情景已經消失得無影無蹤，望着眼前的高樓大廈，這片仿似相識的土地，令我感到陌生。

過年是童年最美好的回憶，記得，過年前一個星期左右，家家戶戶都在做油角、煎堆、蛋散、蘿蔔糕等一系列的過年美食，開油鑊炸油角煎堆，希望來年的日子像油鑊一樣油油潤潤、富富足足。小時候，根本不知道為什麼要自己做賀年食品，我們這些小童工，都很受鄰家長輩們的歡迎，常常被邀請都鄰家免費幫忙做十幾斤的賀年食品，大家圍坐一起，一邊做，一邊講笑，氣氛非常熱鬧融合。過年的時候，小孩子收紅包，穿新衣服，親戚朋友互相拜年，把自己親手做的賀年美食給親朋好友，大家比試一下，誰家的煎堆油角和糕點做得最好吃。那個時候，自己親手做的賀年食品，既好吃，又省錢。現在，可能已經沒有多少家庭會這樣做了。我反而覺得，大家圍在一齊，那種感覺，更溫馨、更實際。隨著現代科技的進步，現代人連賀年卡也懶得寫，大家只要上網複製一個心意卡，便可以寄給至愛好友，好處是省時間、環保，卻缺少了那份，從心底裡流露的真情。

一年一度的迎春花市，是我童年的最開心的事。花市內人海如潮，熱鬧非凡，到處是售賣應節花卉、各類工藝品及玩具。廣東人喜歡購買金桔象徵大吉大利；桃花象徵大展鴻圖(桃)，青年人希望行桃花運；水仙花象徵富貴吉祥。如今的花市包羅萬有，除了花卉、花市巡遊、花市送大禮、花市傳統工藝等等，節日期間還有燈光音響秀，以及各類型迎春活動，深受大眾喜愛，極具節日氣氛。

春節前後，當我走在曾經熟悉的街道上，昔日，街道和商鋪熙熙攘攘，到處聽到你熟悉的廣東話。現在，多數外地人開設的商舖已經關門，甚至，連食肆的員工也回老家過年與親人團聚。本地人會發現，春節期間沒有塞車，街道變得冷冷清清，剎時間，整座城市變得安靜，整天投訴太多外來人口湧入的老廣州，又覺得不太適應繁華都市背後的寧靜，其實，外地人早就與廣州人融為一體。春節過後，繁華和熱鬧的大都市又再次重現。

童年的時光是美好的，此情可待成追憶。我會將這份情懷埋藏在深底處，在夜闌人靜的時候去回味一下。白雪皚皚為這座翡翠城披上新裝，民間流傳一句廣農諺：「瑞雪兆豐年」。最後，祝大家豬年身體健康！豬年行好運！心想事成！